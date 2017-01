vv ’t Zandt zoekt oud-leden voor 85-jarig jubileum

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Na 85 jaar houdt v.v. ’t Zandt na het seizoen 2016-2017 op te bestaan. Op 24 juni aanstaande vindt daarom het absolute eindfeest van de blauwwitte club plaats.Om ervoor te zorgen dat alle oud-leden hiervoor worden uitgenodigd, willen wij hen vragen zich bij ons te melden. Dat kan door naam en adres naarte sturen. Bent u of kent u een oud-lid van v.v. ’t Zandt? Laat het ons weten! Digitaal houden we u via www.vvtzandt.nl en op www.facebook.com/vvtzandt op de hoogte van de jubileumactiviteiten.