Remy van der Wal nieuwe hoofdtrainer SV Bedum zaterdag 1

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Remy van der Wal wordt ingaande seizoen 2017-2018 de nieuwe hoofdtrainer van SV Bedum zaterdag 1. Hij volgt de vertrekkende René Wollerich op.De in Bedum geboren en getogen en woonachtige Van der Wal (40) is op dit moment trainer van vv De Pelikanen waar hij aan zijn tweede seizoen bezig is. Van der Wal tekent een contract voor één seizoen met een optie voor een tweede jaar. SV Bedum speelt op dit moment in de tweede klasse nadat het afgelopen seizoen is gedegradeerd.Van der Wal heeft zijn hele voetbalcarrière gespeeld bij CVVB, één van voorgangers van fusieclub SV Bedum. Van der Wal speelde 12 seizoenen in het eerste elftal van CVVB. Na zijn actieve carrière als voetballer was Van der Wal assistent trainer bij CVVB 1. In deze periode heeft hij twee maal de eindverantwoording voor het eerste elftal in handen gehad.In 2015 besloot Van der Wal om buiten Bedum aan de slag te gaan als hoofdtrainer. Na twee seizoenen bij derdeklasser vv De Pelikanen strijkt hij nu weer neer op het oude nest. Van der Wal heeft in 2014 zijn TC-2 diploma behaald en heeft de ambitie om ook zijn TC1-diploma te gaan behalen.Van der Wal is bij SV Bedum al actief als trainer/coach van JO9-1 en als Technisch Jeugdcoordinator binnen de jeugdopleiding.Voorzitter Edwin van Zanten van SV Bedum is zeer te spreken over de nieuwe trainer. “Remy van der Wal is een echte Bedumer en verenigingsman. Na de sollicitatieprocedure, waarin we meerdere kandidaat-trainers hebben gesproken, zijn zowel bestuur als de spelersgroep en begeleiding van SV Bedum 1 van mening dat Remy de meest geschikte kandidaat is om vanaf volgend seizoen hoofdtrainer van SV Bedum te zijn. Met de aanstelling van Remy van der Wal kiezen we voor een trainer die de vereniging goed kent. Het bestuur, de spelersgroep en de nieuwe trainer zitten op één lijn wat betreft de ambities om SV Bedum in de komende jaren weer terug te brengen naar de eerste klasse.”Voor meer info kan contact opgenomen worden met voorzitter Edwin van Zanten via 06-22207701 of via