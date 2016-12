Erwin Molog nieuwe trainer FC LEO.

Erwin Molog wordt bij FC LEO de opvolger van Klaas van der Ploeg die drie seizoenen de hoofdmacht van FC LEO onder zijn hoede heeft gehad.Op dit moment is Molog trainer van SIOS en was daarvoor trainer van VVK. Zowel bestuur als spelersgroep zien in Molog een goede opvolger van Klaas van der Ploeg en interim-trainer dit seizoen Gerke Kersaan.