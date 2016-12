Gezocht: Enthousiaste voetbaltrainer

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Voetbalvereniging Ezinge is op zoek naar een trainer voor het verzorgen van de trainingen van de 1e selectie voor het seizoen 2017 / 2018. In het huidige seizoen komt de 1e selectie uit in de 5klasse B District Noord.Wij zijn op zoek naar een trainer die past bij onze club. Dat is een trainer die plezier en beleving in het spelletje heeft en dit kan overbrengen op de spelers. U dient daarnaast te beschikken over oefenmeester 3. De trainer kan beschikken over een jonge, talentvolle selectie met de potentie en ambitie voor een eindklassering in het ‘linkerrijtje’.Bij de VV Ezinge is het al jarenlang gebruikelijk dat de 1e selectie op de dinsdagavond traint en dat op de donderdagavond de training gezamenlijk met de overige seniorenteams plaatsvindt. Daarnaast zal de trainer belast zijn met de begeleiding van de wedstrijden van het 1e elftal op de zaterdagen.Mochten wij uw belangstelling hebben gewekt dan kunt u op onze site www.vvezinge.nl een eerste indruk van onze club krijgen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Jasper Dijkstra (tel. 06 - 506 301 64, email:).Met belangstelling zien wij uw schriftelijke reactie uiterlijk 31 januari 2017 per email tegemoet (email:).