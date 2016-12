SVMH op zoek naar nieuwe hoofdtrainer

De voetbalvereniging SVMH uitkomend in de vierde klasse zondag is met ingang van het seizoen 2017/2018 op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.Hij/zij: Is in het bezit van een geldig trainersdiploma.Verzorgt de trainingen op dinsdag en donderdag, zowel van de selectie als (eventueel met ondersteuning van een assistent) het 2elftalBegeleid het 1e elftal bij alle wedstrijden zowel op zondag als door de week.Heeft Interesse en betrokkenheid bij de 2e elftal en de jeugd.Werkt samen met de andere trainers, verzorger, begeleiding en bestuur.Heeft regelmatig zowel officieel als informeel overleg met het bestuur.Stelt misstanden aan de kaak, en denkt actief mee in oplossingenToont interesse en betrokkenheid bij de hele vereniging, en denkt en doet actief mee om de hele vereniging naar een hoger plan te tillen.Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.Heeft orde en discipline op een hedendaagse manier voor zowel zich zelf als de groep.Heeft de vaardigheid om de eigen bezieling en betrokkenheid over te brengen op de selectie.Sollicitaties voorzien van CV en salarisindicatie kunt u het liefst per mail richten aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. "> Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.



Bron: www.tweenul.nl of schriftelijk aan: Secretaris SVMH, p/a J.H. de Boerstraat 1, 9365 PL NIEBERT