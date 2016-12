KNVB gaat proberen zorgen over kunstgras weg te nemen.

De KNVB gaat in januari langs de clubs om te proberen hun zorgen over het spelen op kunstgras weg te nemen. ,,Ons advies is: voetballen’’, aldus Jan Dirk van der Zee. De directeur amateurvoetbal, afkomstig uit Gorredijk, baseert het advies van de bond op het deze week verschenen rapport van het RIVM, het rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu. ‘Het risico van kunstgras is verwaarloosbaar’, wordt daarin gesteld. Van honderd velden zijn monsters rubbergranulaat onderzocht. Dit op een totaal van 1800 ‘verdachte’ kunstgrasvelden.