Patrick Beek ook volgend seizoen hoofdtrainer v.v Glimmen

Het bestuur van v.v. Glimmen heeft deze week het contract van hoofdtrainer Patrick Beek uit Zuidlaren met een jaar verlengd.In goed overleg met de eerste selectie zijn we tot het besluit gekomen om het contract van Patrick Beek met een jaar te verlengen. We zijn zeer tevreden over zijn presteren en hij past goed bij Glimmen” aldus bestuurslid Harry Sissingh. Patrick Beek is nu bezig aan zijn eerste seizoen bij de zaterdag derdeklasser uit Glimmen. Zowel bestuur als spelers zijn zeer content over de fijne samenwerking met de inwoner van Zuidlaren.Bron: www.vvglimmen.com