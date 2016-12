Zevenhuizen terug in B-finale; TLC op het laatste moment naar eindstrijd

Zevenhuizen en TLC spelen de B-finale van het 31Leekster Voetbaltoernooi, dat afgelopen donderdag begon. TLC, vorig jaar winnaar, plaatste zich op het allerlaatste moment. en Zevenhuizen is na jaren terug in de eindstrijd voor vijfde klassers.Zevenhuizen werd poulewinnaar in groep A. De vijfde klasser toonde zich verrassend productief (5-0 tegen Ezinge en 7-1 winst op Houtigehage). In de laatste wedstrijd moest de ploeg van Gezinus Oosterhuis tegen DSZ’16, dat met vier doelpunten verschil moest winnen. Het werd 1-1. Daarmee plaatste Zevenhuizen zich voor de eindstrijd van het B-toernooi op de Gala-avond. Ezinge werd nog tweede. Tegenstander van Zevenhuizen is streekgenoot TLC, dat eerste werd in groep B. Na de 12-0 (!) tegen Yde de Punt was Fochteloo de cruciale wedstrijd, omdat beide clubs in punten gelijk stonden. In een zinderende, hectische wedstrijd had de formatie van Wander Balkema alle moeite met FC Fochteloo, met Martin Douwsma in de gelederen, die weer ouderwetst op dreef was, maar ook geel kreeg. In een waar slotspektakel stond Fochteloo met 2-1 voor. Drie seconden voor tijd (!) was het Menno Tjoelker, die TLC hielp aan het punt, dankzij een beter doelsaldo, genoeg voor de finale. Debutant Harkema Opeinde (za) eindigde derde in de poule. TLC-Zevenhuizen is de finale. Beide clubs spelen op het veld in dezelfde competitie. TLC won vorig jaar de finale van Haulerwijk. Zevenhuizen (destijds verdeeld tussen zaterdag en zondag) won al vijf keer het B-toernooi. De laatste keer in 2006.Komende week wordt het toernooi hervat met de tweede ronde van het damestoernooi (dinsdag) en woensdag, donderdag en vrijdag volgt de eerste ronde van het A-toernooi, waarin ook TLC en Zevenhuizen uitkomen.Topscorers B-toernooi: Martin Douwsma (FC Fochteloo) 9, Stefan van Leeuwen (TLC) 8, Lars Vegter (SV Houtigehage) 8.Voor meer informatie: www.lvgala.nl