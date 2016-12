Vacature hoofdtrainer v.v. Boerakker

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De VV Boerakker is voor het seizoen 2017-2018 op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze hoofdtrainer voor de selectie, die in het bezit is van TC 2/UEFA B. Van de trainer wordt verwacht dat hij de training verzorgt op dinsdag – en donderdagavond en begeleidt/coacht tijdens de wedstrijden op zaterdag, evenals de beker- en oefenwedstrijden.Boerakker is een kleine dorpsclub en verwacht van de trainer dat hij/zij feeling heeft met de sfeer die dit met zich meebrengt. Op dit moment komt Boerakker uit in de 3e klasse C.We zijn op zoek naar een trainer:- met een geldige trainerslicentie- die de selectie en de individuele speler beter maakt- die het 1e elftal coacht en begeleidt tijdens competitie, beker- en oefenwedstrijden- die tactisch en technisch goed onderlegd is- die gemakkelijk en open communiceert met spelers, begeleiding en bestuurBent u geïnteresseerd, neem dan binnen 14 dagen contact met ons op door een e-mail voorzien van een CV en motivatie te sturen naar, Sietse Vogelzang;Gesprekken zullen plaatsvinden in de 2e week van januari. Extra informatie kunt u opvragen via 06-37448290 (na 18 uur).