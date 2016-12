Zeester zoekt hoofdtrainer

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De voetbalvereniging Zeester is een bloeiende vereniging in opbouw. Plezier, sportiviteit en gezelligheid staat bij ons voorop.Wij zoeken voor het seizoen 2017/18 een trainer voor ons eerste elftal uitkomend in de 5e klasse zaterdag. De trainingen zijn op dinsdag en donderdagavond. Daarnaast hoort het coachen en begeleiden op zaterdag ook tot het takenpakket. De trainer beschikt over de juiste papieren. Is enthousiast en positief en heeft interesse in de restsenioren en jeugd. Voor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met Andries Zuidersma 0683220955 of Sjoerd Steegstra 0657081496 Uw schriftelijke sollicitatie kunt u per email richten aan