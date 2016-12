Bennie de Jong nieuwe hoofdtrainer Noordwolde

Bennie de Jong wordt de nieuwe trainer van derdeklasser v.v. Noordwolde. Dat was het bericht dat het bestuur vanmorgen al vroeg naar buiten bracht. De Jong zal bij Noordwolde de opvolger worden van Roy Kamps die na drie seizoenen als hoofdtrainer te zijn geweest bij Noordwolde vertrekt. Met de op dit moment bij Forward actieve De Jong heeft Noordwolde een ervaren trainer aangetrokken. Want naast Forward staan verder PKC, Holwierde, De Vogels, Blauw Geel’15, OKVC en Oranje Nassau op zijn CV. Met De Jong hoopt Noordwolde een volgende stap te zetten als vereniging met een selectie die als talentvol mag worden gezien en op dit moment een derde plaats in zaterdag 3C inneemt.