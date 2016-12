V.V. SIOS zoekt nieuwe hoofdtrainer

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor het seizoen 2017/2018 is V.V. SIOS uit Sauwerd op zoek naar een enthousiaste, positief ingestelde hoofdtrainer voor ons eerste elftal.De belangrijkste taken zijn het begeleiden/coachen van het eerste elftal op zaterdag en het verzorgen van de trainingen op dinsdag- en donderdagavond. Het eerste elftal (gemiddelde leeftijd 21-22 jaar) speelt dit seizoen in de zaterdag 4klasse. Daarnaast heeft V.V. SIOS een enthousiaste damesselectie die sinds dit seizoen prima meedraait in de derde klasse. Het geniet de voorkeur dat het damesteam één of twee keer per week getraind wordt door de nieuwe hoofdtrainer. Verder vragen wij een duidelijke interesse, visie en betrokkenheid bij onze jeugdspelers.Als u belangstelling heeft zienwij uw sollicitatie (met salarisindicatie) voor 11 januari 2017 tegemoet.V.V. SIOSt.a.v. Jessica Hoekstra, secretarisOosterstraat 309771 AS Sauwerd