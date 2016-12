HOGELAND CUP TRAPT AF MET B-TOERNOOI

Na het kerstgeweld zal de derde editie van de Hogeland Cup op dinsdag 27 december eindelijk van start gaan, wanneer v.v. Stedum en VV Ezinge het in Poule B2 tegen elkaar zullen opnemen om 19.00 uur. V.v. Rood Zwart Baflo en VV Farmsum completeren deze poule en zullen met z'n vieren gaan uitmaken wie zich groepswinnaar mag noemen.Als de eerste zes duels van 20 minuten gespeeld zijn, is het om 21.00 uur de beurt aan Poule B3. Daarin openen VV Eenrum / voetbalvereniging Eenrum en VV Zeester tegen elkaar. Vv 't Zandt en vv Warffum zijn de andere twee ploegen in deze poule en binden de strijd eveneens met elkaar aan. Stuk voor stuk duels waarbij het lastig is om al een definitieve voorspelling te doen.Amper bijgekomen van de openingsdag van de Hogeland Cup, gaan we op woensdag 28 december vrolijk verder. Dan is het in Poule B1 de beurt aan Noordpool - U.F.C en V.V. Meedhuizen, die de avond om 19.00 uur openen. Onderdendam 1 en VV Holwierde completeren deze poule.Later op de avond wordt er ook in de laatste poule (B4) van het B-toernooi afgetrapt. Debutant SV TEO opent de avond met een heuse derby tegen Sv Woltersum. Op voorhand lijkt de zondagtak van SV Bedum favoriet in deze poule, waarin ook nog Vv Usquert speelt. Er staan hoe dan ook boeiende duels op het programma.Uiteraard houden we u hier ook op de hoogte van het programma in het A- en damestoernooi. Alvast benieuwd? Neem dan een kijkje op hogelandcup.nl.