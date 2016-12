Frans Brouwer ook volgend seizoen trainer HFC 15-zaterdag

Bron: www.hfc15.nl

Het bestuur van HFC 15 is blij te kunnen vertellen dat het contract van Frans Brouwer wordt verlengd. Brouwer is vorig seizoen, na het tussentijds vertrek van Sjoerd Rozema, overgestapt van ZA2 naar de hoofdmacht. Met de hoofdmacht wist Brouwer, na een slechte seizoenstart, lijfsbehoud in de 3klasse te behalen. Dit seizoen begon Frans Brouwer aan zijn eerste volledige seizoen als hoofdtrainer en is de verdere technische staf, de spelers en het bestuur zeer tevreden over het functioneren van de jonge hoofdtrainer en vandaar dat werd besloten om langer met elkaar in zee te gaan.