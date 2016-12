Erwin Molog vertrekt na dit seizoen bij SIOS.

Erwin Molog heeft bij het bestuur van de voetbalvereniging SIOS aangegeven dat hij na dit seizoen zal vertrekken als trainer van de vierdeklasser uit Sauwerd. Molog, die aan zijn derde seizoen in Sauwerd bezig is, zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.Na dit seizoen komt er een eind aan de samenwerking tussen SIOS en zijn hoofd en damestrainer Erwin Molog. Dan komt er een einde aan succesvolle samenwerking die de voetbalvereniging uit Sauwerd geen windeieren heeft gelegd. Want niet alleen promoveerde het 1elftal onder leiding van de stadjer naar de vierde klasse, ook het damesvoetbal maakte, mede door de inspanningen van Erwin Molog, de stap van de vierde naar de derde klasse. Maar na drie seizoenen SIOS gaat de 37-jarige trainer dus op zoek naar een nieuwe uitdaging. ‘SIOS is een mooie club en daarom is het ook dubbel maar wel de juiste beslissing denk ik. Ik vertrek nu hopelijk straks door de voordeur na drie prachtige jaren maar het is tijd voor een andere uitdaging.