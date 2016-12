Gert Haak nieuwe hoofdtrainer VVK-zondag

Gert Haak wordt de nieuwe trainer van VVK-zondag. Haak wordt de opvolger van Henk de Koe die naar FVV Foxhol vertrekt.Voor VVK is Gert Haak geen onbekende want de ervaren trainer heeft als speler namelijk de nodige voetsporen liggen bij de Voetbalvereniging Korreweg. Daarnaast is Haak op dit moment als trainer werkzaam bij tweedeklasser VV Groningen dat evenals VVK zijn thuishaven op sportpark Het Noorden heeft. Toen Henk de Koe het bestuur meedeelde dat hij na dit seizoen zou vetrekken bij VVK circuleerde al snel de naam van Gert Haak als mogelijke kandidaat.Onder het motto, niet geschoten is altijd mis, werd Gert Haak gepolst voor de functie van hoofdtrainer bij de zondagtak van VVK. Een functie waar de in de belangstelling van meerdere clubs staande stadjer wel in was geïnteresseerd. Dat zorgde voor een aantal gesprekken tussen club en trainer en wat er toe heeft geleid dat Gert Haak met ingang van het seizoen 2017-2018 hoofdtrainer van VVK-zondag is. Een overeenkomst waar VVK-voorzitter duidelijk mee in zijn nopjes is. ‘Na het aangekondigde vertrek van Henk ging al snel de naam van Gert rond als een zeg maar droomkandidaat. Wanneer het dan lukt om zo iemand inderdaad te contracteren dan kun je alleen maar blij zijn,” aldus de preses van VVK die wat betreft de zaterdagtak nog geen nieuws kon melden. ‘Daar zijn we nog inderdaad nog niet zo ver dat we met nieuws naar buiten kunnen komen. Er zijn wel gesprekken gaande maar meer speelt er nog niet.”