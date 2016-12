Kees Pranger nieuwe hoofdtrainer NEC Delfzijl

De TC van NEC Delfzijl heeft invulling gevonden voor de vrijgekomen plek van hoofdtrainer.NEC Delfzijl j is erin geslaagd om weer een zeer talentvolle ambitieuze trainer te contracteren. Vanaf het nieuwe seizoen 2017/2018 zal Kees Pranger , woonachtig in Leek, als hoofdtrainer bij NEC Delfzijl fungeren. Kees Pranger heeft als voetballer een verleden bij o.a. VEV’67 en CSVH en is momenteel hoofdtrainer van sv De HeraclidenHiermee zet NEC Delfzijl zijn visie door, welke door de huidige hoofdtrainer Erwin Heerlijn is ingezet. De moderne manier van trainen waarin deze nieuwe generatie van trainers door de KNVB wordt opgeleid, wordt door NEC Delfzijl onderschreven. Daarnaast vinden beide partijen het belangrijk dat er aandacht is voor een breder kader binnen de club om de doelen te bereiken. Jeugd, vrijwilligers, staf en de rest van de organisatie zijn een voorbeeld van de zaken die belangrijk zijn voor de algehele ontwikkeling.Bron: www.necdelfzijl.nl