Erwin Buurmeijer nieuwe trainer DVC Appingedam

De beoogde fusievereniging DVC Appingedam heeft een akkoord bereikt met Erwin Buurmeijer als hoofdtrainer voor het seizoen 2017-2018.Erwin Buurmeijer is na een uitgebreide sollicitatieprocedure de meest geschikte kandidaat gebleken. In de ogen van de commissie voetbal technische zaken toont hij een juiste combinatie van persoonlijkheid, structurele visie en veel (sport-) voetbalervaring. Bovendien is Erwin erg betrokken bij de fusievereniging en daarom enorm gemotiveerd om aan de slag te gaan bij DVC Appingedam. In zijn visie is de vereniging groter dan alleen het eerste elftal en wil daar binnen de nieuwe vereniging de verbinding zoeken. Hij heeft een duidelijk beeld waar hij naar toe wil met DVC Appingedam. Naast het hoofdtrainerschap zal hij ook betrokken blijven bij de trainingen van de jongste jeugd.