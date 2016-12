Dick Scholtens langer bij GEO.

Bestuur en spelers van GEO en Dick Scholtens zijn verheugd dat ze ook in het seizoen 2017-2018 aan elkaar verbonden blijven.Beide partijen zijn zeer tevreden over de huidige samenwerking, waardoor de intentie om tot contractverlenging te komen snel was beklonken. Dick Scholtens zal ook in het seizoen 2017-2018 de training/coaching van het 1e elftal verzorgen, maar ook de training van de combinatie jeugdteams van GEO/Omlandia.Bron: www.voetbalnoord.nl