Contract Auke Birza niet verlengd

In goed overleg tussen het bestuur van HFC’15 en de hoofdtrainer van ZO1, Auke Birza, is besloten het aflopende contract niet te verlengen. Birza is momenteel aan zijn tweede seizoen bij HFC’15 bezig en bracht de zondagafdeling vorig seizoen terug naar de 3e klassen door in de nacompetitie overtuigend te winnen.bron: www. hfc15.nl Voor het voetbalseizoen 2017-2018 zoekt HFC’15 daarom een ambitieuze trainer/coach die minimaal in bezit is van TC2 (UEFA B) diploma. HFC’15 Zondag 1 komt momenteel uit in de derde klasse B Noord. De trainingen vinden plaats op dinsdag en donderdag van 20.00uur tot 21.30 uur. De wedstrijden zijn op zondag middag. Heb je interesse in deze vacature? Mail dan jouw motivatie en CV naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ."> Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .