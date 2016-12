Jaap Danhof per direct weg bij Noordster

De samenwerking tussen Noordster en trainer Jaap Danhof is in de winterstop vroegtijdig beëindigd. Dat viel namelijk vanmorgen in de media te lezenOndanks dat Jaap Danhof een graag gezien persoon was binnen de voetbalvereniging Noordster , en een goede band had met de spelers, bleven de prestaties, mede door de vele blessures, uit, Danhof en Noordster hebben dan ook in goed overleg besloten dat het verstandig is om afscheid van elkaar te nemen.Bron: www.vvnoordster.nl