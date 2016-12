Start Wintercup Noord Groningen 2017.

In het winterseizoen van 2017 wordt wederom de Wintercup Noord Groningen in de zaal georganiseerd. Dit seizoen spelen we t/m de JO13 3 speelrondes en spelen JO19/JO17/MO17/JO15 en MO15 2 speelrondes. Dit jaar zijn er weer veel teams ingepland, ruim 250 teams wel te verstaan!Zaterdag 17 december zijn de eerste speelronden in Warffum, Leens, Ten Boer, Winsum en Eenrum. Later in het toernooi wordt er ook nog in Bedum, Loppersum en Uithuizermeeden gespeeld. Doordat we een unieke competitie spelen komt men niet steeds tegen dezelfde tegenstanders uit, maar zal men afhankelijk van de prestaties in de eerste ronden gelijkwaardige tegenstanders treffen in de finalepoule. In de finalepoule kun je pas winnaar worden en heeft iedereen gelijke kansen. Dit betekent niet dat punten in de eerste speelrondes niet belangrijk zijn. Dit zijn kwalificatierondes en hier kan je punten scoren voor het verenigingsklassement. De opzet hier is dusdanig, dat kleine en grote verenigingen dezelfde kansen hebben om de wisselbokaal te winnen. Het volledige schema en de uitslagen en standen zijn terug te vinden op onze site www.wintercupnoordgroningen