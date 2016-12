Jan Potma nieuwe trainer Rood Zwart Baflo

Jan Potma zal Marcel Schaap opvolgen als trainer van Rood Zwart Baflo. Dat maakte de vijfdeklasser vrijdagavond op zijn website bekend.Nadat bekend werd dat Potma sv. Lycurgus zal gaan verlaten, heeft Rood Zwart Baflo direct contact opgenomen met de inwoner van Baflo. Jan Potma was eerder trainer van o.a. VEV’67, Omlandia, CVVB, Urk, Loppersum. “Hij heeft ooit gezegd, dat hij graag een keer trainer van Rood Zwart wilde worden”, aldus voorzitter Bolt. Vandaar dus een snelle actie. Zowel Potma als Rood Zwart verheugen zich op de toekomstige samenwerking. Potma die ook in de belangstelling stond van een 2-tal andere clubs, zal Marcel Schaap opvolgen die prima presteert met de 'Baffelders'. Potma tekent voor twee seizoenen in Baflo..