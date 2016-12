VVK Groningen zoekt hoofdtrainer

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VVK Groningen is op zoek naar een hoofdtrainer, bij voorkeur per direct beschikbaar na de winterstop. Het eerste elftal speelt op zaterdag in de 4e klasse C.De club zoekt een hoofdtrainer die aan de volgende voorwaarden voldoet:–Minimaal een TC-3 diploma en geldige trainerslicentie.– Goede communicatieve vaardigheden– Het vermogen om spelers zowel technisch als tactisch beter te maken– Het groepsproces in gang kunnen brengen en begeleidenMotivatiebrieven (inclusief CV) kunnen per mail voor 31 december onder vermelding van hoofdtrainer VVK, gestuurd worden naar: