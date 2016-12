vv Winsum en hoofdtrainer zaterdag 1 Robert Bos verlengen samenwerking

Robert Bos is ook in het seizoen 2017-2018 hoofdtrainer van vv Winsum zaterdag 1. vv Winsum zaterdag 1 wil graag een ambitieuze 1klasser zijn. Met de inbreng van Robert Bos wil de club hier verder invulling aan geven. Het bestuur en de spelersgroep zijn dan ook verheugd dat de samenwerking met een seizoen wordt verlengd.Naast het verlengen van het contract met Robert Bos heeft vv Winsum in goed overleg besloten om het contract met huidig assistent trainer Fred Schreuder niet te verlengen. 2trainer en hoofd jeugdopleiding Jouad Boufarra heeft aangegeven na 3 voetbalseizoenen de club te verlaten en op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.