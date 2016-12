Jaarafsluiting 2016 v.v.Noordwolde

Ook dit jaar organiseert de eerste selectie van Noordwolde weer een al bijna traditionele jaarafsluiting. Een jaarafsluiting die zal plaatsvinden op zaterdag 17 december!De traditionele jaarafsluiting van het jaar 2016 zal in het teken staan van diverse activiteiten. Daarnaast is er voor het eerst een thema aan de jaarafsluiting gekoppeld en dat is een letterfeest. Een letterfeest waarbij er natuurlijk begonnen wordt met de letter N van Noordwolde. Dat betekent dat iedereen als van alles verkleedt kan zijn wanneer het maar met de letter N te maken heeft zoals ninja, napoleon, next topmodel of een dier of apparaat met de letter N. Er is ook een jury die uiteindelijk een winnaar zal belonen met een welverdiende prijs!Verder zal er ook dit jaar weer een sponsorloop voor de 1selectie zijn naast allerlei andere activiteiten op de club. Zo zal de eerste selectie met leuke opdrachten komen zoals ' wat doen voor je poen' en er is een mogelijkheid om je zangkunsten te tonen aan de karaokebar van Noordwolde.Verder zal er ook dit jaar zal weer een verloting plaats gaan vinden met verschillende mooie prijzen waarbij het deelnemende sponsoren o.a. Keurslagerij Kamps, Knols koek, Domino's pizza en nog veel meer... zijn ! Ook zal er snert en rookworst te koop zijn op een gezellige jaarafsluiting waar iedereen die Noordwolde een warm hart toedraagt van harte welkom is en waarbij ook dit jaar weer een zal gedeelte van de opbrengst naar de club gaat zodat de organisatie hoopt dat niemand met een (te) lege portemonnee naar het sportpark van Noordwolde komt!Sportieve groet,1e selectie V.V. Noordwolde