Jeroen de Munck nieuwe trainer ONR Roden

Jeroen de Munck wordt met ingang van het seizoen 2017-2018 de nieuwe hoofdtrainer van ONR uit Roden. De Munck, nu nog als hoofdtrainer actief bij Poolster uit Spijk wordt in Roden de opvolger van Ronald Vermeulen die eerder trainer was van De Fivel.De in Winsum woonachtige De Munck ziet in de komende samenwerking met ONR niet alleen als een mooie uitdaging maar ook als een mooie stap in zijn loopbaan als. ‘Ik ben niet iemand die direct drie stappen wil over slaan. Ik ben nu 38 jaar en probeer steeds bewuste keuzes te maken. En dat pakt tot nu toe nog steeds goed uit. Dat heb ik nu ook bij ONR. Ik denk dat dit echt weer een stapje voor uit is. Er komt een hele groep A- junioren aan en ook in de huidige spelersgroep zit zeker nog rek in. Verder komt ONR over als een nette club en wilde ik graag een in een andere omgeving werken,” aldus Jeroen de Munck die voor eerst voor een seizoen zal tekenen bij de zaterdag derdeklasser uit Roden. .