Douwe Maat ook volgend seizoen hoofdtrainer ZEC

Douwe Maat zal ook volgend seizoen als hoofdtrainer actief zijn bij ZEC. Maat is aan zijn eerste seizoen bezig in Zandeweer waar de samenwerking alle partijen prima bevalt. Dat kwam namelijk duidelijk naar voren in de gesprekken tussen de spelersgroep , trainer en het bestuur , vertelt voorzitter Cor Wit. ,, Na individuele raadpleging binnen de spelersgroep en het bestuur waren we er snel uit dat we graag met Douwe wilden verlengen. Toen bleek dat Douwe daar positief tegenover stond was de zaak beklonken en wat natuurlijk prima nieuws is richting 16 december wanneer we ons 50 jarig bestaan mogen vieren.”