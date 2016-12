Met dank aan de scheidsrechter nog geen ‘Kerstreces’ voor Warffum en Farmsum

Nog twee volledige speelronden te gaan en dan is de winterstop daar wat het amateurvoetbal betreft schreef ik enkele weken geleden. Iets wat ook nog steeds klopt ware het niet dat er nog een paar teams de wei in moeten omdat of hun duel werd afgelast of omdat er nog wat resterende minuten gespeeld moeten worden.Op zondag 4 december ging het allemaal maar vreemd in Warffum waar de thuisploeg het moest opnemen tegen Farmsum. Het waren winterse speldenprikken die even deden vrezen dat het duel geen doorgang zou vinden omdat de vorst in de nacht van zaterdag op zondag meer was dan verwacht. Maar al snel op zondagmorgen kwam het bericht dat niets het doorgaan van het duel Warffum-Farmsum in de weg stond. Een van de lagere teams van de thuisploeg speelde namelijk in de ochtenduren ook een competitieduel dus wat dat betreft was er niets aan de hand. En inderdaad rond de klok van 13.00 uur was er ook geen vuiltje aan de lucht in Warffum. De mat lag er natuurlijk niet als een biljartlaken bij maar waar in de herfst is dat wel het geval. Rond 14. 15 uur werd er daardoor ook gewoon begonnen aan een duel, want ook de dienstdoende arbiter zag geen reden om tot keuring over te gaan. Maar na 43 minuten was het opeens klaar in Warffum. Het veld bleek, volgens de dienstdoende leidsman, te gevaarlijk te zijn voor de spelers en scheidsrechter. Een beslissing wat niet alleen zorgde voor een groot aantal vraagtekens bij iedereen maar ook verbazing over het gedrag van de arbiter. Want het veld was even gevaarlijk om te bespelen dan het strand van Callantsoog op een mooie herfstdag. Totaal niet dus.Dat zorgt dat het ‘Kerstreces’ voor Warffum en Farmsum nog even met een week is uitgesteld. Want er staan nog zondag namelijk grote belangen op het spel. Dusdanig grote belangen dat het restant van het duel zondag wel gespeeld moet worden. Warffum kan bij winst namelijk van plek vijf naar vier klimmen en Farmsum klimt bij winst van plaats 12 naar 11. Dat zijn nu niet belangen waar je van zegt, daar moeten we direct even op inspringen. Sterker nog, als bond had je best even kunnen wachten of dit duel überhaupt nog van belang was geweest. Want nu laat je als KNVB de spelers en technische staf van Farmsum voor 47 minuten naar Warffum rijden voor een wedstrijd die, volgens www.voetbal.nl , onder leiding staat van dezelfde fluitist die op zondag 4 december een zootje irritatie opriep waar de honden geen brood van lusten. Vreemd denk je wanneer dat leest maar denk je ook wat is eigenlijk nog vreemd in voetbalverwonderland.