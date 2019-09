Duurt Stoppels: ,,Het ontwikkelen van spelers heeft meer prioriteit dan winnen.”

Vier jaar geleden begon de toen 22-jarige Duurt Stoppels als jeugdtrainer bij SV Bedum O11-1. Nu vier jaar later is de in Bierum wonende Duurt nog steeds als trainer actief in Bedum waar hij ondertussen de O13-1 van de Bedumers traint en op vrijdagmiddag de SV Bedum skills training.‘Dat de ondertussen 26-jarige Duurt Stoppels voetbaltrainer wilde worden wist hij al op jonge leeftijd. ,,Ik voetbalde in mijn jeugd bij Poolster maar kwam er rond mijn dertiende achter dat ik het geven van trainen leuker vond dan het zelf training krijgen. Daarom ben ik al vroeg gestopt als voetballer. Maar op mijn dertiende was ik al assistent van Andre van Gennip die toen de jongste jeugd van Poolster trainde. Ik moet zeggen dat ik van Andre heel veel heb geleert. Andre was een trainer die de ontwikkeling van de spelers heel belangrijk vond en wat mij heel erg aansprak. Wie ik daar ook bij moet noemen is Adrie van Kooten. Ook dat was een trainer die spelers qua techniek beter wilde maken. Door de ‘stages’ bij Andre en Adrie werd ik bijna automatisch trainer/leider bij een jeugdteam van Poolster. Daar kreeg ik echter steeds meer te maken dat het alleen maar draaide om winnen. Zo moest er vooral gewonnen worden van bijvoorbeeld Corenos of toen nog Neptunia of Eems Boys. Dat was belangrijker dan dat er goed gevoetbald werd of dat de spelers zichtbaar beter werden.Wat dat betreft waren de duels tussen teams uit de omliggende dorpen meer een ‘dorpenstrijd’ dan dat men met het ontwikkelen van de spelers en speelsters bezig was. Ruim vier jaar geleden kwam ik in contact met een aantal, dat binnen de jeugdafdeling van SV Bedum actief waren. Die vertelden dat men in Bedum juist wel aan het verbeteren van de spelers en speelsters werkte en dat dit ook gold voor het team als geheel. Dat sprak mij enorm aan en vandaar dat ik vier jaar geleden de overstap als jeugdtrainer naar SV Bedum heb gemaakt.” Een overstap waar de in het bezit van het diploma TC3 nog geen moment spijt van heeft gehad. ,,In Bedum ben ik begonnen als trainer van de O11-1. Voor mij als toen 22-jarige was dat een prima start.Ondertussen train ik nu voor het tweede seizoen de O13-1. Met dat team zijn we vorig seizoen, toen we tweede divisie speelden, gedegradeerd. De tweede divisie was duidelijk te hoog gegrepen maar nu in de derde divisie gaan we echt geen gek figuur slaan. Vorig seizoen hebben we natuurlijk veel geleert en waar we dit seizoen in een competitie met ploegen zoals ACV, FC Assen, vv Heerenveen en Drachtster Boys ons voordeel mee kunnen doen. Maar het belangrijkste is en blijft het ontwikkelen van de spelers/speelsters individueel. Want het doel van de jeugdopleiding is dat je spelers gaat opleiden voor het eerste elftal. SV Bedum heeft er duidelijk voor gekozen om het eerste elftal te ‘bemannen’ met spelers vanuit de eigen jeugdafdeling.” En dat is iets wat de als docent in het basisonderwijs werkzame Duurt erg aanspreekt. ,,Men zegt altijd dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden. Daar bedoel ik mee dat er voldoende verenigingen zijn die spelers van buitenaf aantrekken.Bij Bedum voetballen in de jeugd spelers die elders wonen maar die hebben die keuze, samen met hun ouders, zelf gemaakt. Dat is duidelijk anders dan dat je als club zelf maar lukraak spelers gaat benaderen,” aldus Duurt die het verder fantastisch vind om met Remy van der Wal en Jelmer Meinardi te discussiëren. ,,Jelmer en Remy vormen samen met Marcel Dijkstra en Vincent Geerling het technisch hart van de jeugdafdeling van SV Bedum. Bij zowel Remy als Jelmer kun je met jou ideeën terecht en dat spreekt mij heel erg aan. Ik wil mij graag doorontwikkelen als trainer, op termijn wil ik graag de cursus TC2 gaan doen, en ben blij met de ondersteuning die ik vanuit het Technisch Hart krijg.” Ondersteuning die de in Bierum woonachtige jeugdtrainer ook wil geven aan zijn spelersgroep. ,,Dat is iets wat ik belangrijk vind, dat je spelers weten dat je ze steunt. Binnen SV Bedum zijn er voldoende zaken die we graag zien maar daar verdienen de kinderen wel onze steun bij. Natuurlijk winnen wij ook liever i.p.v. dat we verliezen. Maar het ontwikkelen van de spelers staat voorop. Want nogmaals, het doel is om spelers klaar te stomen voor het eerste elftal en wie weet meer.Het mooiste is natuurlijk wanneer je talentvolle spelers in je jeugdafdeling hebt en die door een BVO gescout wordt. Dat is natuurlijk fantastisch en wat binnen SV Bedum met Roy Leicester is gebeurd. Ik heb Roy nog een jaar mogen trainen en iedereen kon zien dat hij er duidelijk bovenuit stak. En wanneer FC Groningen hem vervolgens benaderd mag je alleen maar trots zijn dat hij die stap mag zetten. Dat is namelijk de droom van veel voetballers, hopen dat ze in het betaald voetbal terechtkomen,” aldus Duurt die de nodige literatuur leest over het trainersvak waarbij zijn speciale aandacht uitgaat naar wat Liverpool-trainer Jürgen Klopp en zijn collega van Manchester City, Pep Guardiola. ,,Ik vind het interessant hoe deze twee toptrainers over bepaalde spelprincipes denken en wat ik dan vertaal naar mijn eigen groep. Wat dat betreft ben ik wel een bevlogen trainer denk ik, vertelt hij lachend. Bevlogenheid is echter nooit verkeerd en helemaal niet wanneer je een ander daardoor beter wilt/kunt maken. Vandaar ook dat Duurt Stoppels zich binnen SV Bedum, waar hij de ruimte krijgt om zich als trainer te ontwikkelen, meer dan op zijn plaats voelt.