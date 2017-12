Een elftal vragen aan Bastien Johannes(SV Borger Jo 11-2)

Voor de website www.voetbaldagengasselte.nl maakte ik voor één keer nog de rubriek de elf vragen aan met als gast de 10-jarige Bastien Johannes van de sv Borger Jo 11-2.‘Mijn naam is Bastien Johannes. Bastien is mijn voornaam en Johannes is mijn achternaam.”Ik speel voor SV Borger, Jo 11-2 als centrale middenvelder. “‘We doen het dit seizoen niet zo goed in de competitie. We spelen als team steeds beter samen, maar tot nu toe is de tegenstander net iets sterker. We trainen 2x in de week. Op maandag en op woensdagavond. We worden steeds beter en hebben veel plezier in het voetballen.”FC Barcelona.”‘Lionel Messi.”‘Ik ga dit jaar voor de vierde keer naar Gasselte.”‘Samen zijn met andere voetballers, het leren van nieuwe dingen, veel lol maken, blij zijn en de hele week actief bezig te zijnDat weet ik wel zeker. Maar er komen ieder jaar ook nieuwe kinderen en dat vind ik ook erg leuk.”‘Het 4×4 toernooi. Met 4 spelers gaat het spel veel sneller, komt het meer aan op snelheid en behendigheid en slim zijn en de zeskamp. Hier doen we heel veel leuke dingen en hebben we veel lol.”. ‘Dat is de eerste week van de zomervakantie (23 juli tm 27 juli 2018)‘het een superleuke week is vol met voetbal, plezier, leuke trainers, leuke kinderen, lachen genieten, je stem kwijt raken, moe zijn maar toch doorgaan. Het is de mooiste week van de zomervakantie.”