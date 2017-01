Reünie glorieus verleden VV Bedum

Op zondag 26 maart 2017 organiseren vijf oud eerste elftalspelers van de V.V. Bedum een reünie voor alle leden van de eerste selecties van 1975 tot en met 1990. Van de reüniecommissie, bestaande uit Jaap Heres, Eddy Buisman, Wim Helder, René Veldman en Martin Jurna, waren de laatstgenoemde vier zondag aanwezig in Café Koning om niet alleen te vertellen over de komende reünie maar ook om aan de hand van talrijke anekdotes alvast een voorproefje te geven van wat er eind maart ongetwijfeld gaat volgen.Bij binnenkomst in Café Koning, waar zich het grootste gedeelte van de reünie zal plaatsvinden, wordt direct duidelijk dat de reünisten op 26 maart niet meer gaan voetballen. ,, Wij vieren zijn de vijftig al voorbij waarbij Eddy zelfs de zestig al is gepasseerd, vertelt Wim Helder. ,, En er zullen ook zeventigers aanwezig zijn op 26 maart dus om grote ongelukken te voorkomen gaan we dat maar niet meer doen,” aldus de snelle linksbuiten van weleer die samen met René Veldman de eerste aanzet gaf tot het plan om een reünie te organiseren. ,,Samen met René maak ik onderdeel uit van de band Simpel Zat. Onderweg naar een van onze optredens kwam René opeens met de opmerking dat hij oud-ploeggenoot Rinus Winters had gesproken en dat toen het woord reünie was gevallen. Al snel kwamen we toen bij Martin, Eddy en Jaap, die door ziekte nu niet aanwezig kan zijn vandaag, uit en aan hen hebben we toen gevraagd of zij drieën met ons een reünie wilden organiseren. Een reünie die, zo gaat René Veldman verder, over de periode tussen 1975 tot en met 1990 zal gaan. ,,Dat is de periode geweest dat de vv Bedum zijn gloriejaren heeft gekend. In die periode speelde Bedum veelvuldig in de derde klasse en werd het in seizoen 1983-1984 kampioen zelfs kampioen in zondag 3D door van PJC uit Nieuwe Pekela te winnen. Een wedstrijd, zo vertelt Eddy Buisman, waar toen 1250 toeschouwers op afkwamen. ,,Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen maar dat gebeurde in die tijd in het amateurvoetbal wel vaker. Ik moet zeggen, en dat zal iedereen hier aan tafel beamen, de toeschouwersaantallen waren in onze actieve periode natuurlijk heel anders dan tegenwoordig. Iets wat door Martin Jurna direct wordt bevestigd. ,,Toen Loppersum, waar mijn zoon Joris voetbalt, nog in de tweede klasse uitkwam dacht ik weleens, in mijn actieve periode stond er meer publiek langs de lijn dan tegenwoordig. Maar we moeten ook niet vergeten dat de mensen tegenwoordig veel meer de mogelijkheid hebben om hun vrije tijd anders te besteden dan alleen maar op een voetbalveld. Iets wat door de overige drie absoluut bevestigd wordt al is René Veldman wel van mening dat de betrokkenheid vroeger anders was dan nu. ,,Wij waren er op ons eigen manier toch wel serieus mee bezig en waren als speler trots dat we voor het eerste elftal mochten spelen. Dat merkten, althans dat denk ik, de supporters toen ook wel een beetje. Hoewel ik daar wel aan moet toevoegen dat er ook in de periode dat ik in het eerste elftal speelde er ook zeker meer was dan alleen voetbal. Wij gingen in die periode ook wel samen op stap en niet zelden gingen de vriendinnen/vrouwen dan gewoon mee, vertelt de zanger van Simpel Zat die direct aangevuld wordt door Martin Jurna. ,,Maar vergeet niet te vertellen hoe wij in die periode trainden. Zo hadden we een trainer, Jan Dob, die bijvoorbeeld op 8 augustus met de voorbereiding op het nieuwe seizoen begon. Dat betekende dat er in die maand nog 23 dagen over waren. Van die drieëntwintig dagen hadden we vervolgens op tweeëntwintig dagen een activiteit in de vorm van een training of wedstrijd. Dat moet je nu eens aan spelers vragen. Dat gaat geen trainer meer lukken.”Na het noemen van de naam van Jan Dob volgen er meer namen waarbij het duidelijk wordt dat de ene trainer beter in de groep lag dan een ander. Iets waar Eddy Buisman een logische verklaring voor heeft. ,,In die periode waren er velen van ons actief in het onderwijs. Iedere trainer wordt door een groep getest maar met een groep waarbij het onderwijsgehalte hoog is gebeurt dat helemaal. Zo zijn er trainers maar een jaar actief geweest bij Bedum. Want hoe aardig ze soms ook waren, er was dan geen chemie tussen groep en trainer en dan moet je afscheid nemen.”Zo wordt het een aaneenschakeling van anekdotes in Café Koning en waren de lachsalvo’s uiteraard niet van de lucht. Want natuurlijk kwamen de meest fantastische verhalen naar voren over spelers, trainers, leiders en niet te vergeten de supporters die allemaal hun steentje hebben bijgedragen aan een wel zeer succesvolle periode tussen 1975 en 1990. Een periode, zo weet Eddy Buisman, waarin vv Bedum zelfs nog bijna eersteklasser was geweest. ,, Dat was als ik mij niet vergis in het seizoen 1989-1990. Toen speelden we in Ten Boer een beslissingswedstrijd tegen Neptunia om een plaats in de eerste klasse vertelt Buisman de niet alleen als speler maar ook nog als trainer voor Bedum actief is geweest. Terwijl zijn oud-clubgenoot dit allemaal vertelt overhandigd René Veldman het programma wat de reünisten op zondag 26 maart mogen verwachten. Het programma begint om 14.00 uur op het vertrouwde vv. Bedumcomplex (nu SV Bedum). Tot 16:00 uur staat er een gezellig samenzijn in de kantine gepland, waar materiaal (kranten, foto’s en filmpjes) uit het glorieuze verleden zullen liggen. Daarna vertrekt het gezelschap naar het prachtig verbouwde café van Gerrit Koning en wordt om 16:45 uur met een pubquiz over Bedum. Daarna, om 18:00, start een lopend buffet, verzorgd door de koks van het nieuwe restaurant van Gerit Koning: In de Canerij. Tot 21:00 vermeldt het programma dan wederom een gezellig samenzijn waarbij de muzikale omlijsting wordt verzorgd door Simpel Zat met daarin de voormalige spelers René Veldman, Wim Helder en Geert-Jan Enting.,,Zoals je ziet hebben we een goed gevuld programma waarbij ik verder nog even wil zeggen dat we ook een website www.reunievvbedum.nl hebben waarop oud-spelers-trainers leiders en bestuursleden zich kunnen aanmelden voor de reünie vertelt René Veldman. ,,Verder proberen we via foto’s op de website iedereen al een beetje in de stemming te brengen voor zondag 26 maart waarop we hopelijk de verhalen over hoe mooi het vroeger allemaal was weer gaan horen.” Verhalen over vroeger die zullen gaan over trainers, spelers, leiders, bestuursleden en supporters die allen een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten en waar Eddy Buisman, René Veldman, Wim Helder en Martin Jurna zondagmiddag in Café Koning al niet over uitgepraat raakten.