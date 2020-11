Warffum zoekt doelman !!

Zoals velen weten is het eerste elftal van Warffum sinds dit jaar “verschoond” met jonge talenten. Het seizoen 2019/2020 is vroegtijdig gestopt door het Coronavirus. Dat gaf de staf en spelers veel tijd om met de jonge spelers gesprekken aan te gaan. Dat zorgde voor geluiden waren dat er maar liefst 4 spelers naar Warffum af zouden reizen om de club te komen versterken, Doordat de 4 , aan teamgenoten / vrienden hadden uitgelegd de stap naar Waeffum te maken werden de overige 7 jongens ook geïnteresseerd en stonden ook zij open voor een gesprek.Warffum 1 begon erg goed aan het “Corona” seizoen 2020/2021 waardoor ze in de competitie na 3 wedstrijden ongeslagen 3e staan. Nu we helaas allemaal weer thuis zitten en niet meer mogen sporten brengt dat velen van ons aan het denken. Met als vervolg dat onze keeper helaas niet meer aansluit zodra wij weer van start mogen gaan. Lijkt het jou wat om vanaf de herstart van het seizoen 2021/2022 bij onze club onder de lat te staan? En natuurlijk de gezelligheid mee te maken bij de club! Neem dan telefonisch contact op met:Jur Smit (hoofdtrainer) : 0620673283