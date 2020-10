Man of the match FC LEO-Lycurgus: Niels Zijlstra(FC LEO): In alles een keeper.

Drie seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, op was gevallen.Dinsdagavond was ik aanwezig bij het duel tussen FC LEO en Lycurgus. Een duel dat door de Leensters terecht met 4-0 werd gewonnen. In dat duel waren er aan de kant van de thuisploeg meerdere spelers die voor de titel 'Man of the Match' in aanmerking kwamen. Zo was daar Jasper Wiersum die alle vier de goals voor zijn rekening nam. 'Jappie' was 'on fire' in zijn vrije rol in de aanvalslinie van de thuisploeg en wat ook gold voor zijn teamgenoot Bo Tukker. Bo liep dinsdagavond zijn tegenstanders voorbij al waren het pionnen op het trainingsveld en was de voorbereider van alle vier de doelpunten. Maar ook Marcel Kadijk had mijn man of the match kunnen worden. De aanvoerder bikkelde als in zijn beste dagen en wat door de overige verdedigers als een goed voorbeeld werd gezien. Maar toch kies ik voor iemand anders als mijn 'Man of the Match in het duel FC LEO- Lycurgus. In de warming-up bleek dat eerste doelman Marco Wichers door een blessure niet kon spelen. Gelukkig voor de thuisploeg had de trainersstaf, Gert de Winter/Roelof Hovius, daar goed op ingespeeld door de jonge Niels Zijlstra als tweede keeper aan de selectie voor het duel tegen Lycurgus toe te voegen. Een goede beslissing omdat er nu niet halsoverkop een doelman bij de persconferenties van Rutte en De Jonge weggerukt hoefde te worden en die dan zonder juiste voorbereiding aan het duel moest beginnen. Niet dat de warming-up voor de jonge keeper nu wel de juiste was maar dat is een ander verhaal. Het zat FC LEO dinsdagavond niet tegen want al na 7 minuten stond er 2-0 op het onverlichte scorebord en had de jonge doelman nog niet echt in actie hoeven komen. Maar gaandeweg de eerste helft moest dat wel en dat deed hij fantastisch. Scherp bij hoge ballen, prima bij lage ballen en, heel belangrijk uitstekend in de coaching. Niets van ik roep maar wat want is stoer maar alleen maar zinnige teksten kwamen er uit de mond van een nog maar 19-jarige keeper. Een 19-jarige doelman die ook ook nog ergens anders een positieve indruk mee maakte en dat was met zijn tenue. Een tenue wat hij als een doelman droeg en niet zoals veel van zijn collega's die het shirt als een 'jutezak' om de schouders hebben hangen. Maar dat had Niels dus niet en wat hem in mijn ogen een 'echte' keeper deed zijn. Langs de lijn hoorde ik de opmerking dat deze talentvolle doelman soms nog wat te onrustig in zijn spel is. Maar is dat niet iets wat past bij een jonge doelman van nog maar 19 jaar. Die kan en hoeft nog niet in alles goed te zijn. Maar mooi was wel dat Niels Zijlstra dinsdagavond een prima wedstrijd speelde en het in de toekomst zijn collega Marco Wichers knap moeilijk gaat maken.