Man of the match: Blauw Geel'15-Usquert: 'Meindert Koning van supersub naar basisspeler

Drie seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, op was gevallen.Zondag mocht ik als een van de weinigen bij het duel tussen Blauw Geel'15 en Usquert aanwezig zijn. In de voorbereiding op het seizoen 2020-2021 was het in Usquert stuivertje wisselen tussen Meindert Koning en Bjorn Martens wie er bij Usquert eerste doelman ging worden. Maar je hoefde geen groot kenner te zijn om te weten dat Meindert deze tweestrijd niet ging winnen. Dit omdat Meindert gewoon geen geboren keeper is maar alleen uit pure nood tussen de palen terecht kwam. Iets wat hem sierde want als een 'gemaakte' keeper kun je het bijna nooit goed doen. De lange doelman wisselde vorig seizoen prima momenten met mindere af maar wat mede kwam omdat hij als keeper nog op de 'kleuterschool' zat en waar ik mee bedoel dat een gerichte keeperstraining nooit aan hem ten deel was gevallen. Maar voor dit seizoen kwam Bjorn Martens naar Usquert en schikte Meindert zich in het feit dat de trainer voor Bjorn als eerste keeper koos. Waar, en dan hoef je maar om je heen te kijken, er zijn die dan de bekende kont tegen de nog bekendere krib gooien deed Meindert want de clubman werd gewoon 'supersub' Hij schikte zich in die rol en zo stond hij zondagmiddag met veel plezier Bjorn Martens in te trappen. Dat intrappen werd echter afgebroken toen zijn trainer met de mededeling kwam dat een basisspeler niet op tijd zou zijn zodat de 'supersub' als rechtsback in de basis moest starten . Mooi om te zien was toen het ritueel wat volgde van windjack en trainingspak uit en even later, volle bak gaan met die banaan. Als rechtervleugelverdediger moest hij echt volle bak want de linkerkant van de stadjers was snel. Maar de 'supersub' gaf geen krimp en buffelde tegen een tegenstander die niet alleen sneller maar ook wat jonger was. Bijna tachtig minuten hield hij het, en vooral na de rust puur op karakter, vol voordat de trainer hem naar de kant liet komen. Een wissel die hij meer dan had verdiend deze 'supersub' en een prachtige clubmens, kreeg een 'publiekswissel'. En dat zijn ploeg uiteindelijk toch nog verloor lag niet aan supersub Meindert Koning . Want die speelde puur op karakter als opeens basisspeler een prima wedstrijd