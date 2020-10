Man of the match De Heracliden-FC LEO: Roy Streppel (De Heracliden) in alles een echte leider

Drie seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, op was gevallen.Je hebt leiders en 'leiders' binnen een team. 'Leiders' zijn de spelers die denken dat ze de leider in hun team zijn maar daar vaak heel ver vanaf staan. Dat zijn ook vaak de pseudo-vedettes die met een air van, ik ben een kruising van Messi en Ronaldo, over het veld lopen. Pseudo-vedettes waar ik ook helemaal niets mee heb. Dat soort voetballer voegt namelijk niets toe aan een team al denken ze vaak zelf van wel. Maar gelukkig zijn ze er nog, de spelers die wel leider genoemd mogen worden als is dar helaas een uitstervend ras. In een nog prima seizoen zag ik De Heracliden al twee keer voetballen. De eerste keer was tegen Middelstum en zaterdag was ik een van de weinige toeschouwers bij het duel tussen De Heracliden en FC LEO. In het eerste duel speelde 'Hera ' zonder zijn aanvoerder, de van vv Winsum teruggekeerde Roy Streppel. Roy was door twee gele kaarten in het duel voor het duel tegen Middelstum geschorst. Maar zaterdagmiddag was hij, precies eender dan een week eerder tegen GEO, wel van de partij. Twee duels die door De Heracliden werden gewonnen. Dar komt natuurlijk niet alleen door de terugkeer van de dit seizoen met nummer 14 spelende Roy Streppel. Maar het komt wel voor een groot gedeelte door de terugkeer van Roy. Want iedereen die de regels van de kleedkamer een beetje kent weet dat er een bepaalde hiërarchie moet zijn. Een hiërarchie die zorgt dat een kleedkamer geen hok met kakelende kippen wordt omdat er wel 'leiders' maar geen echte leider is. Een probleem waar steeds meer teams mee te maken krijgen. Nederland is een land van ,ja maar en waarom-cultuur en wat de hiërarchie binnen een team nooit ten goede komt. Maar \soms moet er even zijn die de 'lijnen' uitzet en wat een andere , en om even Mark Rutte zijn woorden te gebruiken, zijn 'bek' moet laten houden. Zaterdag was Roy Streppel de leider zoals een leider moet zijn. Zelf goed voetballen, een winnaarsmentaliteit laten zien door voorop in de strijd te gaan en , niet onbelangrijk teamgenoten beter laten spelen. Want natuurlijk kunnen de broertjes Mark en Frank de Boer voetballen. Iets wat ook geldt voor Jeroen en Stef Oosterhuis of Jeroen Linstra maar wat door het sturen van hun aanvoerder beter uit de verf komt. Maar deze kwaliteiten is er nog iets waar je als voetballiefhebber voor naar de velden komt. Dat is de sierlijkheid waar Roy mee voetbalt en wat in mijn ogen ook een reden is dat het nummer 14 prima bij hem past. Een nummer wat nooit bij een 'hotseknotsbegoinia-voetballer om de schouders mag zitten. Want nummer 14 staat voor gracieus gekoppeld aan de gave om anderen beter te laten voetballen en wat de reden is dat Roy Streppel mijn man of the match in het duel De Heracliden-FC LEO is .