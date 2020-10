Man of the match Corenos-TEO: Anne-Jan ten Harkel(Corenos) 'baas' op de rechtervleugel

Drie seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, op was gevallen.Dinsdagavond laat kreeg ik nog de vraag van, wie was jou 'man of the match' in het duel tussen Corenos en TEO. Een vraag die in dit geval niet lastig te beantwoorden was. In het seizoen 2009-2010 kwam ik de naam van mijn 'man of the match' voor de eerste keer tegen in de selectie van Corenos. Dat betekent dat mijn man of the match een van de routiniers in de selectie van Corenos moest zijn en wat ook klopt .Want alleen Kevin Haan, Roel Munting, Robert Knol en Elwin Wezeman zijn in jaren binnen de selectie ouder dan Anne-Jan ten Harkel die als26-jarige voetballer aan zijn twaalfde seizoen in het eerste elftal van Corenos is begonnen. Dat betekent dat Anne-Jan al op 15-jarige leeftijd binnen de selectie kwam. Of hij toen al direct heel veel speelde durf ik niet met zekerheid te zeggen maar wat nu al vele seizoenen wel het geval is. Want een type speler zoals de rechtervleugelverdediger/middenvelder/aanvaller van Corenos is wil denk ik iedere trainer wel in zijn team. Ik zeg met nadruk rechtervleugelverdediger/middenvelder/aanvaller want 'Anne' bestrijkt de hele rechterkant van het veld. Dat is zijn 'werkterrein' en waar hij, zoals ook dinsdagavond, duidelijk de baas is. Zowel defensief als aanvallend was hij in het duel tegen TEO belangrijk voor zijn team en wat hij meestal wel is. Backs zijn vaak niet de spelers die de pers halen of het moet al door een onbesuisde actie met en rode kaart tot gevolg of soms een mooie goal zijn. Maar verder zijn een rechtsback en linksback de stille krachten binnen een team. Maar bij Corenos is dat toch een tikkeltje anders. Daar zijn de beide backs, Anne-Jan ten Harkel en Raymon Balkema belangrijk in het aanvalsspel van de Roodeschoolsters waarbij 'Balkie' op dit moment met zijn twintig jaar nog wat druistiger is dan zijn zes jaar oudere teamgenoot. Een teamgenoot die dinsdagavond weer liet zien dat hij belangrijk voor het team is en waar ik wel zeker van weet dat zijn trainer Marco Pesiwarrisa hem als 'zekerheidje' heel snel op het wedstrijdformulier zet.