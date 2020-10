Man of the match Eenrum-Blauw Geel: Gerrit Joustra, de 'Berti Vogts ' van Eenrum

Drie seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, op was gevallen.Zondag stond ik in Eenrum langs de lijn bij het duel tussen de plaatselijke hoofdmacht en Blauw Geel '15. Een duel dat verrassend door de thuisploeg met 5-0 werd gewonnen en waar niets op aan te merken viel. De Eenrumers hebben ook dit seizoen weer een stevige metamorfose ondergaan omdat een aantal routiniers stopte, lager gingen spelen of ergens in de donkerste spelonken van het amateurvoetbal in een 'vriendenteam' verder gingen ballen. Dat alles zorgde voor nieuwe namen in de selectie en waar er waren waar ik nog nooit van had gehoord. Een van die namen was Gerrit Joustra die, zo werd mij voor aanvang van het bekerduel tegen ONB vertelt, vorig seizoen nog bij de reserves van de Eenrumers voetbalde. In het bekerduel tegen ONB vond ik hem al aardig spelen maar dat was zondag tegen Blauw Geel'15 even anders. Want de linkervleugelverdediger speelde zondag een prima pot en had zijn tegenstander , Overkliftvaupelkleyn , in zijn figuurlijke broekzak. In de tweede helft speelde Gerrit aan onze kant en kon ik nog beter zien waar de linkervleugelverdediger goed in was en waarbij hij mij direct aan een voetballer uit een ver verleden deed denken. De huidige generatie voetballers heeft zeker weten nog nooit van de man gehoord maar Gerrit Joustra deed mij qua spel aan Berti Vogts denken. De Duitser speelde jarenlang als rechtsback voor het Duits Elftal en Borussia Mönchengladbach en stond bekend als een terriër die je in het veld vier keer in een duel tegen kwam. Dat beeld liet Gerrit Joustra zondagmiddag ook zien want de spelers van Blauw Geel '15 moeten wel 'gek' geworden van de frêle linkervleugelverdediger die maar van geen wijken wilde weten. Maar niet alleen verdedigend stond de Eenrumer zijn mannetje ook aanvallend begon hij zich steeds meer in te schakelen. Minder onstuimig dan zijn collega op de rechterkant Sigmar van der Tuuk maar hij deed wel mee. Velen vinden de positie van linkervleugelverdediger een 'RUK-positie maar wat ik nooit heb begrepen en ik denk Gerrit ook niet. Want spelend zoals zondagmiddag, en waarom zou een rustige Gerrit Joustra dat niet kunnen, gaat Eenrum nog veel plezier aan zijn 'terriër' beleven.