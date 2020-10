Man of the match: Melvin Sikkema (ZEC) laat teamgenoten beter voetballen

Drie seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, op was gevallen.Zaterdag was ik aanwezig bij het duel tussen ZEC en TEO. Een duel tussen twee teams die ik in dit nog prille seizoen nog niet in actie had gezien. Toen ik in de morgenuren de opstelling van ZEC van trainer Bert van der Meer kreeg, en waarvoor dank Bert, viel een naam mij op. Een naam die mij opviel omdat achter zijn naam het geboortejaar 2004 stond. Even dacht ik dat de ploeg uit Zandeweer een veelvoud aan blessures had en er een beroep op een jeugdspeler gedaan moest worden maar dat bleek niet zo te zijn. Als voetballiefhebber ben je dan nieuwsgierig hoe een 16-jarige voetballer zich vervolgens staande houdt in een seniorenduel. Al snel in de wedstrijd werd duidelijk dat je de jonge voetballer wel om een 'boodschap' kon sturen. Want bij alles wat Melvin Sikkema deed zat er een idee achter en wat bij lang niet iedereen binnen de lijnen zichtbaar was. Met zijn zestien was hij qua functionele techniek, inzicht en inzet zaterdag de leider aan de kant van de Zandeweersters en de beste man op het veld. Als voetballiefhebber kom je vootr dit type voetballer naar de velden en wat ik vorige week met Middelstumer Romke Korpershoek ook had. Maar Melvin en Romke zijn echter totaal niet met elkaar te vergelijken en dat moet ook niet. Beide hebben namelijk hun aparte kwaliteiten om een team beter te laten spelen. Natuurlijk kan het voor een oudere speler lastig zijn wanneer een 'broekie' je in de hiërarchie passeert. Maar in het geval van Melvin Sikkema, en ook Romke Korpershoek, zou ik het als teamgenoot wel weten wanneer ik wilde winnen. Deze boys moest ik dan snel de bal geven omdat ze er in de meeste gevallen wat nuttigs mee doen. Iets wat zaterdag bij Melvin zeker het geval was en daarom hadden zijn teamgenoten nog meer gebruik van zijn meer dan aanwezige kwaliteiten moeten maken. Maar dat is iets dat, wanneer je een beetje voetbalgogme hebt, iedereen hopelijk heel snel gaat begrijpen want een voetballer zoals Melvin is heeft nu al het talent en kwaliteiten om anderen beter te latenvoetballen.