De prognoses van Puurvoetbalonline.....voor wat ze waard zijn.....

De CIX-prognoses die we op www.liveuitslagen.nl zien staan vind ik wel leuk om te volgen al zou ik soms een andere uitslag invullen. Dat laatste deed mij op het idee komen om de ‘strijd’ aan te gaan met ‘CIX’. En dan bedoel ik dat ik daar niemand voor ga benaderen, want ook deze zomer heeft mij weer geleert dat het vragen om medewerking vaak wel, maar soms ook niet, tot stand komt. Daarom kies ik iedere week elf duels uit waar ik een prognose op doe en wat natuurlijk wel een beetje onderbouwd gaat worden.Waar ik er de eerste keer zeven een juiste voorspelling qua winst, verlies of een gelijkspel. met twee juiste uitslagen en daar ‘CIX’ met 7-4 mee versloeg gaan we nu voor ronde 2. In Groningen gaatbijop bezoek. De stadjers zijn met vier punten uit twee duels redelijk aan het seizoen begonnen. Iets wat niet geldt voor de Winsumers die nog maar een punt uit de eerste twee duels wist te behalen. Maar wat zegt dat in een nog pril seizoen zullen we maar zeggen. In dit voor beide teams derde duel verwacht CIX trouwens met een eindstand van 4-3 veel goals. Een uitslag waar ik echter niet in mee ga . Ik denk namelijk dat de Winsumers via een 1-1 gelijkspel zijn tweede punt van het seizoen gaat pakken.krijgt van CIX een 0-0 als uitslag. Een uitslag die voor Noordwolde ook na het duel op het scorebord stond en waar Roy Kamps toen niet blij mee was. Dat zal de gedreven oefenmeester ook nu niet met een 0-0 zijn tegen een Holwierde dat met twee keer een gelijkspel aan het seizoen is begonnen. Maar toch denk ik dat het thuisvoordeel de geelhemden een eerste driepunter op gaat leveren en waarbij de eindstand 2-0 zal zijndat zaterdag op bezoek gaat bijwacht, na de gelijke spelen tegen Noordwolde en Holwierde, nog steeds op zijn eerste zege. Dat geldt echter ook voor de gastheren die uit hun eerste twee duels een punt wisten te behalen. Dat zorgt al vroeg in het seizoen voor een duel waarin een zege al heel belangrijk is. Beide ploegen hebben namelijk een bepaalde ambitie en vandaar dat een drie punter heel belangrijk kan zijn. Maar die driepunter gaat er echter niet komen want precies eender dan CIX voorspel ik een gelijkspel en waar CIX voor 1-1 gaat denk ik aan 0-0.krijgt van CIX een eindstand van 2-1. Een eindstand wat zou betekenen dat GEO met zeven uit drie van een prima start en ‘Hera’ met 0 uit drie van een belabberde start mag spreken. Maar zo ver is het natuurlijk nog lang niet hoewel de gastheren natuurlijk met meer vertrouwen aan het duel gaan beginnen dan de gasten uit Uithuizermeeden. In het duel tegen Middelstum zat er wat te weinig pit in de ploeg zo vertelde trainer Jaap Danhof en die zijn ploeg ook vast en zeker wel duidelijk gaat maken dat dit wel moet wil je resultaten gaan halen. Daarom verwacht ik zaterdag een gretiger De Heracliden die met een 2-2 gelijkspel huiswaarts gaat keren.mogen we een prima affiche noemen. Twee ploegen die niet alleen vier punten uit twee duels hebben gescoord maar ook graag aanvallend voetbal willen spelen. CIX verwacht een 2-2 maar wat niet mijn voorspelling is. Ik verwacht namelijk een 1-2 zege voor Poolster omdat de ploeg uit Spijk net over net iets meer routine beschikt dan het nog wat jongere Middelstum.krijgt van CIX 2-3 als uitslag. Een uitslag waar ik echter niet in mee ga. SIOS wordt door velen als een kampioenskandidaat gezien en moet daardoor thuis winnen van de Damsters. De formatie uit de tweede stad van Groningen speelde namelijk gelijk tegen Rood Zwart Baflo en won met 5-2 van OKVC en waarbij van de laatste ploeg ook dit seizoen geen wonderen worden verwacht. Dus afgaande op de resultaten denk ik dat de ploeg uit Sauwerd dit duel met 3-1 gaat winnen.krijgt zaterdagop bezoek. Beide teams kennen geen goede start van het seizoen waarbij de stadjers na twee duels, tegen de kampioenskandidaten Mamio en Niekerk, nog op nul punten staan. De Leensters staan op een punt en hadden qua inzet tegen GEO misschien ook wel een punt verdiend. Maar helaas zo werkt het ook niet in de voetbalwereld waar je niet altijd krijgt wat je verdient. CIX gaat zaterdag voor een 1-2 maar daar ga ik niet in mee. Ik ga in Leens voor 1-3 omdat de gasten in Mamio en Niekerk twee sterkere ploegen hebben getroffen dan FC LEOkrijgt van CIX een 1-3 als eindstand wat gezien de resultaten na twee duels niet vreemd is. De ploeg uit Suawoude, als voetballer van Ezinge kom je nog eens ergens, staat na twee duels nog op nul punten en wat ook geldt voor Suameer en De Lauwers. En laten die twee laatste ploegen nu net de twee zijn ware Ezinge in dit nog prille seizoen van wist te winnen. Dus wat dat betreft moeten we nog even een slag om de arm houden wat betreft de kracht van Ezinge voor wie het zo maar kan zijn dat het in zijn eerste drie duels drie laagvliegers heeft getroffen. Gezien de kwaliteiten die er zijn bij Ezinge verwacht ik wel een zege en ga ik voor 1-2krijgt van CIX een 1-1. Beide ploegen kwamen vorig weekend door coronaperikelen niet in actie en verloren ook hun eerste wedstrijd. De thuisploeg ging in Zandeweer met 5-1 onderuit tegen Corenos en de gasten verloren thuis met 1-2 van Nieuw Roden. Maar zaterdag is het voor beide teams nieuwe ronde nieuwe kansen waarbij ik denk dat de thuisploeg aan het langste einde gaat trekken en het duel in Zandeweer met 2-0 gaat winnenkrijgt van CIX een 0-2 als eindstand. Gezien de aspiraties van de ploeg uit een van onze grensplaatsen denk ik dat dit wel een uitslag is die zo maar op het scorebord in Usquert kan komen te staan. Maar toch ga ik voor een uitslag van 1-3 omdat ik denk dat de thuisploeg ook een keer gaat scoren.is een duel tussen twee ploegen die vorig seizoen in de onderste regionen van het standaardvoetbal bivakkeerden. Of dat dit seizoen anders gaat worden is natuurlijk nog afwachten maar met 22 goals tegen voor de boys en 11 tegen voor Kloosterburen zien de vooruitzichten er nog niet echt hoopvol uit. CIX verwacht een 1-2 overwinning voor Kloosterburen maar ik denk eerder aan een gelijkspel met de cijfers 2- 2