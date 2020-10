Gemakkelijke zege voor Blauw Geel ’15 in en tegen Eenrum

Het weekend wat komen gaat wordt ook voor mij een bijzondere. Want doordat de regering heeft besloten dat er ook bij het amateurvoetbal de komende drie weken geen toeschouwers mogen zijn zal het bezoek van het duel tussen Eenrum en Blauw Geel ’15 er een zijn die ik op een bijna verlaten sportpark in Eenrum mag bezoeken.Voor Eenrum wacht er zondagmiddag een zware dobber wanneer een van de kampioenskandidaten in zondag 5C, Blauw Geel ’15 op bezoek komt. De stadjers hebben samen met Nieuweschans, Yde de Punt, Groen Geel en THOS zes punten uit twee duels en worden door velen als dé favoriet voor de titel gezien. Waar de gasten voor de titel gaan is het seizoen voor Eenrum een overbruggingsjaar. Eenrum is duidelijk een ploeg in opbouw waar niemand dit seizoen ook maar iets van verwacht. Dat is een prima zaak want waarom zal je een piepjonge ploeg opzadelen met een bepaalde druk en die ze dit seizoen echt nog niet kunnen waarmaken. Beide ploegen speelden in Eenrum twaalf keer eerder tegen elkaar en dat waren alle keren competitieduels. Daar won Eenrum er acht van, de gasten drie en een keer werd het een gelijkspel. Een zege van Eenrum zou een enorme stunt zijn maar wat ik niet zie gebeuren. De CIX-prognose geeft een nipte 2-3 overwinning voor de gasten aan en wat op voorhand al een prima resultaat voor het jonge Eenrum zou zijn. Maar toch denk ik dat het meer voetballend vermogen van de gasten er voor gaat zorgen dat de ‘Blauw Gelen’ met een gemakkelijke 1-4 zege huiswaarts gaan keren