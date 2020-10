Zaterdag een nipte zege voor Corenos in Stedum

Het weekend wat komen gaat wordt ook voor mij een bijzondere. Want doordat de regering heeft besloten dat er ook bij het amateurvoetbal de komende drie weken geen toeschouwers mogen zijn zal het bezoek van het duel tussen Stedum-Corenos er een zijn die ik op een bijna verlaten sportpark in Stedum mag bezoeken.Waar thuisploeg Stedum al twee duels heeft gespeeld staat de teller voor tegenstander Corenos nog maar op een. De ploeg uit Roodeschool zag het thuisduel tegen TEO namelijk afgelast worden omdat er bij de ploeg uit Ten Post coronaperikelen waren. De Stedumers verloren hun eerste twee duels, van Noordpool en kampioenskandidaat VVK, en zullen zaterdag graag hun eerste punt of punten willen halen tegen een Corenos dat natuurlijk als ook kampioenskandidaat ook vol voor de winst zal gaan. Wanneer we naar de historie van dit duel kijken dan werd er in competitieverband negen keer eerder tegen elkaar gespeeld. Daar won de thuisploeg er vier van, de gasten stapten drie keer als winnaar van het veld en twee keer werd het een remise. Maar de laatste ontmoeting in Stedum was er een die de gasten een ruime 1-6 overwinning opleverde. Een ruime zege die de CIX-prognose ook nu verwacht want daar verwacht men een ruime 5-2 zege voor de bezoekers uit Roodeschool. Maar ook het duel in Stedum zal zaterdag anders zijn wanneer er geen trouwe aanhang uit Roodeschool langs de lijn zal staan en wat natuurlijk ook geldt voor de supporters van de thuisploeg. Daarom is ook de vraag hoe gaan beide ploegen met deze toch wel bijzondere situatie om en wat het spelen zonder publiek toch is. Daarom ga ik ook niet mee met de CIX-prognose van 2-5 en hou ik het bij een nipte 1-2 zege voor de ploeg van trainer Marco Pesiwarissa.