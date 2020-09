Man of the match : Voor Romke Korpershoek (Middelstum) kom je naar de velden

Drie seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, op was gevallen.In dit nog prille seizoen heb ik Middelstum al twee keer zien voetballen. De eerste keer was dat in eigen huis tegen FC LEO en zaterdag in Uithuizermeeden tegen De Heracliden. In beide wedstrijden mocht ik als voetballiefhebber genieten van het spel van de nummer 10 van Middelstum, Romke Korpershoek. In de wedstrijd tegen de Leensters was hij al stevig aanwezig maar dat gold nog meer voor het duel tegen De Heracliden. Met twee assists was hij zaterdag namelijk belangrijk voor zijn ploeg en ook verder was hij met regelmaat een plaag voor de defensie van de thuisploeg. Altijd aanspeelbaar voor zijn teamgenoten dartelde de nummer 10 van de Middelstumers over het veld op een manier waar het plezier vanaf spatte. Plezier wat je niet bij alle acteurs binnen de lijnen zag want er waren waar het chagrijn er bijna vanaf spatte. Maar de nummer 10 van Middelstum had dat duidelijk niet. Die liet in beide wedstrijden zien dat hij wel plezier aan zijn hobby beleeft en daar de toeschouwers in betrekt. Want had de dribbelaar de bal aan zijn voet dan wist je bijna zeker dat er wat moois stond te gebeuren. Natuurlijk stierf een actie ook wel eens in schoonheid maar dat mag bij een speler zoals Romke is. Daar mag een actie bij in schoonheid sterven omdat ze altijd op zoek zijn naar de mooie actie of een briljante assist. Maar alles beter dan de balletjes breed of het geen actie durven/kunnen maken wat je tegenwoordig ook in het betaald voetbal steeds meer ziet. Dat heeft deze dribbelaar echter niet en waarbij het ook nog eens mooi is dat hij met rugnummer 10 speelt en wat een nummer is dat bij een speler moet passen. De 10 staat, net als de 14, voor sierlijkheid en waar je als ‘houten klaas’ af moet blijven. Maar gelukkig hebben ze dat ook in Middelstum goed begrepen en daardoor dartelt Romke Korpershoek met het mooie rugnummer 10 over de velden