De prognoses van Puurvoetbalonline.....voor wat ze waard zijn.....

De CIX-prognoses die we op www.liveuitslagen.nl zien staan vind ik wel leuk om te volgen al zou ik soms een andere uitslag invullen. Dat laatste deed mij op het idee komen om de ‘strijd’ aan te gaan met ‘CIX’. En dan bedoel ik dat ik daar niemand voor ga benaderen, want ook deze zomer heeft mij weer geleert dat het vragen om medewerking vaak wel, maar soms ook niet, tot stand komt. Daarom kies ik iedere week elf duels uit waar ik een prognose op doe en wat natuurlijk wel een beetje onderbouwd gaat worden’. CIX geeft voor dit duel een 1-1. Een uitslag waar ik niet in mee ga. In de beker wist de sinds dit seizoen fusieclub twee keer, van Roden en Beilen, te winnen maar ging het tegen Drachten met 4-0 fors onderuit. Dat laatste zorgde dat SV Oosterwolde niet verder is in het bekertoernooi maar liet het wel zien dat het een ploeg is om rekening mee te houden. SV Bedum won in zijn bekerpoule ook twee keer en ging tegen Marum met 5-0 fors onderuit. Dus wat dat betreft zouden beide teams gelijkwaardig moeten zijn. Maar toch denk ik dat het thuisvoordeel in dit duel de doorslag gaat geven en er na negentig minuten een 2-1 stand op het scorebord zal staan.CIX geeft als eindstand 3-2 wat gezien de historie wel logisch is. Want dit duel werd tot nu toe drie keer gespeeld en drie keer wist de thuisploeg te winnen. Gezien de mutaties binnen Winsum denk ik echter niet aan een 3-2 eindstand maar denk ik dat het een puntendeling gaat worden met een eindstand van 2-2.CIX laat in dit altijd beladen duel Loppersum met 1-2 winnen. Gezien de resultaten in het verleden zou dat kunnen want negen keer eerder werd dit duel gespeeld waarbij beide teams drie keer wisten te winnen en dus ook drie keer gelijkgespeeld. En ik denk dat deze tiende ontmoeting in Noordwolde ook een gelijkspel wordt en wel met de cijfers 1-1.CIX laat dit duel in 2-2 eindigen en waar ik niet in mee ga. Naast dat de thuisploeg zich stevig heeft versterkt zijn het de gasten die er juist niet sterker op zijn geworden. De Bafloërs hebben een vracht aan scorend vermogen ingeleverd waardoor de druk op de defensie wel heel erg groot is geworden. De ploeg uit Sauwerd wordt als een van de favorieten voor een prijs gezien en vandaar dat ik voor dit duel een 3-0 als eindstand verwacht.CIX verwacht met een eindstand van 4-4 maar wat ik anders zie. Poolster wist van de tien duels er namelijk 6 te winnen en ik denk dat daar vandaag met een 0-2 een zevende zege bij gaat komen. Dit omdat de gasten uit Spijk een wat jongere ploeg, maar wel met ervaring, hebben dan de formatie uit GarmerwoldeWanneer we CIX moeten geloven dan begint De Heracliden met een 4-2 nederlaag niet goed aan het seizoen. Beide ploegen speelden een keer eerder tegen elkaar en dat werd toen een 4-2 zege voor de thuisploeg. Maar dat gaat het nu niet worden maar door een 2-0 nederlaag gaat ‘Hera ‘ wel met lege handen naar huis.Een 2-3 eindstand geeft CIX aan en dat zou voor Zeester geen goede start van het seizoen zijn. De Zoutkampers draaiden een wat wisselvallige voorbereiding waar de nodige blessures debet aan waren. Maar willen de withemden meedoen om de prijzen dan zou een driepunter in een eerste competitieduel prima zijn. Een drie punter die ik eigenlijk een beetje verwacht zodat ik voor dit duel voor een 2-1 zege voor de thuisploeg gaCIX gaat in dit duel met een uitslag van 2-6 voor een forse zege voor Corenos. Een uitslag waar ik echter niet in mee ga. Dit omdat ZEC er denk ik met de komst van een aantal spelers er niet slechter op is geworden. Daarom zie ik het geen 6-2 voor de ploeg uit Roodeschool worden maar ga ik voor een voor velen een verrassende 1-1 in Zandeweer.Van CIX krijgt dit duel een 3-2 als eindstand. Een eindstand die zou kunnen ware het niet dat ik Noordpool al drie keer heb zien spelen. Drie keer en waar een duidelijk stijgende lijn bij de formatie uit Uithuizen was te ontdekken. Dat zorgt er daarom ook voor dat ik de cijfers omdraai en er denk ik na negentig minuten een 2-3 stand op het scorebord zal staan.Volgens CIX krijgen de toeschouwers bij dit duel tien goals te zien en waarbij de gasten met 7-3 aan het langste eind trekken. Elf keer eerder speelden beide ploegen in Kloosterburen maar resultaten uit het verleden zeggen in dit geval helemaal niets richting de toekomst. Kloosterburen-trainer Wieger Kooistra tipt Blauw Geel’15 als titelkandidaat en zal daarom misschien een beetje rekening houden met een nederlaag. Een nederlaag die er denk ik ook gaat komen en er na negentig minuten een eindstand van 1-4 op het scorebord zal staanCIX verwacht ook in Usquert met een eindstand van 3-4 de nodige goals. Een eindstand waar ik toch wat anders over denk. Het scorend vermogen bij de thuisploeg gaat namelijk in dit duel de doorslag geven zodat ik Usquert ‘gewoon’ met 3-1 zie winnen