Papierenduels en onbevoegden maken de dienst uit in de B-categorie van het amateurvoetbal

In augustus 2018 schreef ik het onderstaand artikel vooren wat ik even heb opgezocht omdat er een ‘toffe’ reactie kwam van een straatgenoot en die in zijn vrije tijd o.a. teamleider van het tweede team van Ezinge is. Mijn straatgenoot vond mijn opmerkingweer heerlijk negatief en wat natuurlijk mag. Maar fijn is het dan wanneer je een eigen archief hebt waardoor je kunt laten zien dat je duidelijk niet alleen in je mening staat dat de B-categorie er steeds een meer wordt van list, bedrog, bedreigingen en afgelastingen waar niet alleen ik, maar velen met mij, weer iedere week weer over verbaas.Voetballers in de kelder van het amateurvoetbal willen minder wedstrijden per seizoen spelen dan nu het geval is. Je zou toch zeggen dat je op voetbal zit omdat je graag voetbalt.’ Bovenstaand bericht was een tweet vanuit de KNVB en wat vervolgens zorgde voor schrikbarend nieuws over het groot aantal ‘papieren’-wedstrijden die er per seizoen in de B-categorie van het amateurvoetbal worden ‘afgewerkt’.Het bovenstaand bericht sluit naadloos aan bij een opmerking van Henk Abrahams die binnen VAKO uit Vries wedstrijdsecretaris is. ,,Ik stoor mij al als wedstrijdsecretaris, maar vooral ook als voetballiefhebber, al jaren aan het op "papier “afwerken van wedstrijden. Zelfs bij verenigingen waar je het nooit van zou verwachten gebeurt het met regelmaat. Ik ben naast wedstrijdsecretaris ook teamleider van VAKO-zaterdag 3 en in onze klasse, en dat weet ik absoluut zeker, zijn er meerdere wedstrijden op papier afgewerkt.” Het op papier afwerken van wedstrijden is sinds het digitaal wedstrijdformulier is ingevoerd een eigen leven gaan leiden. Was het vroeger bijna niet mogelijk om een wedstrijd op papier af te werken, tegenwoordig is dat klusje zo geklaard weet Abrahams te vertellen. ,,Het verhaal is simpel. De beide leiders voeren het aantal spelers in, er wordt een clubarbiter ingevoerd en men bepaald gezamenlijk de uitslag. Dan weet men vervolgens bij de KNVB niet beter dan dat het duel volgens de regels is gespeeld.” De opmerking van de wedstrijdsecretaris van VAKO zorgde dat ik eens wat verder op onderzoek ging bij enkele mij bekende wedstrijdsecretarissen. Een belronde die er voor zorgde dat wat Henk Abrahams signaleerde helaas op grote schaal gebeurt. Want al snel kwam ik na wat telefoongesprekken tot de conclusie dat we alleen al in de drie Noordelijke provincies mogen praten over honderden wedstrijden per seizoen die wel op papier maar nooit daadwerkelijk worden gespeeld. Dat betekent even kort door de bocht dat er een paar honderd keer een frauduleuze handeling is gepleegd. Een frauduleuze handeling om niet alleen drie punten in mindering, maar ook een stevige boete te ontlopen. Een schande voor het amateurvoetbal vertelde een van mijn bronnen die liever niet met naam en toenaam genoemd wilde worden. Dit omdat hij twee jaar geleden persoonlijk werd bedreigd toen hij als wedstrijdsecretaris niet wenste mee te werken aan het op papier invullen van een uitslag. ,,Sommige personen binnen een club gaan daar heel ver in. Die maken je overal voor uit of willen nog wel even verder gaan. Dat zijn ook de personen die op zaterdagavond keihard een bericht sturen dat ze niet komen en of je maar even een uitslag in wilt vullen. Vaak zijn ze actief binnen een vereniging die het seizoen met bijvoorbeeld vier teams is begonnen maar na de winter hopeloos in de problemen komt. Want opeens hebben hun leden dan andere prioriteiten en mag jij hun problemen oplossen. Wat je verder steeds vaker hoort is dat men zich niet meer kan opladen voor tweeëntwintig wedstijden per seizoen. “ Een opmerking die Henk Abrahams kan bevestigen. ,,Die geluiden hoor ik ook en dan denk ik, dan moet je als speler of speelster stoppen of naar het 7:7 gaan. Dat zijn competities die op vier vrijdagen in het najaar en vier in het voorjaar gespeeld worden.” ‘Papieren’-wedstrijden, ze vormen een ernstige bedreiging voor de B-categorie in het amateurvoetbal. De zoveelste bedreiging want steeds meer mensen keren zich af van de teamsporten zoals deze week nog te lezen viel in het Algemeen Dagblad. Dit omdat velen vinden dat de verplichtingen van gezin en werk zich slecht verhouden tot de tijd die de sportclub van ze vraagt. Een tendens die niet alleen het voetbal treft maar waar ook andere sporten hinder van ondervinden. Mede door de opleving van het vrouwenvoetbal valt de daling bij de voetbalbond de laatste jaren nog wat mee. De KNVB bleef sinds 2014 met 1,2 miljoen leden ongeveer even groot en heeft goede hoop dat de uiteindelijke aantallen voor 2017 hoger gaan uitpakken. Het bovenstaande is mooi maar er zijn veel kleinere verenigingen die een ‘reken je rijk’-scenario hanteren. Op papier heeft men voldoende leden voor bijvoorbeeld drie seniorenteams maar in de praktijk pakt dat vaak anders uit. En dan, zo vertelt Abrahams, gaat het los. ,, Als wedstrijdsecretaris word je, vooral richting het einde van het seizoen, met regelmaat benaderd voor iets waar ik dus nooit aan zal meewerken. Ik zal echt nooit meewerken aan een duel op papier afhandelen. Maar het probleem in deze ligt gewoon bij de verenigingen zelf. Er zijn namelijk teveel verenigingen die hun elftalleiders maar de vrije hand geven om maar van alles te regelen. Wanneer je dat als vereniging toestaat is het hek van de dam en staat de KNVB machteloos. Dus is de oplossing simpel. Laat het wedstrijdbeleid bij de wedstrijdsecretarissen. En wanneer die hun werk goed doen is het op papier afwerken van wedstrijden vlot afgelopen. Want een correct werkende wedstrijdsecretaris vult namelijk gewoon een B.N.O (Bezoekers Niet Opgekomen) in. En wanneer dat gebeurd kan de bond zijn maatregelen nemen en een team zelfs uit de competitie halen.” Een helder verhaal van de ervaren wedstrijdsecretaris uit Vries en wat bevestigd wordt door Johan Volberda (Medewerker Organisatie Competitie KNVB steunpunt Zwolle). Volberda schrikt in eerste instantie van het feit dat er op een zo grote schaal gefraudeerd wordt met wedstrijden. ,,Wanneer ik dit zo beluister, en ik ken de bronnen die jij noemt persoonlijk, schrik ik echt. Dit is ook iets wat absoluut niet kan en waar wij als KNVB ook graag wat tegen willen doen. Daarom verwijs ik je graag door naar Zeist waar de afdeling persvoorlichting gevestigd is.” In Zeist was het woordvoerster Lisanne Schellens die inderdaad wel wat dieper op dit onderwerp wilde ingaan. ,, Het op papier afwerken van wedstrijden is een onwenselijke situatie. Als KNVB organiseren we de competitie en die willen we zo eerlijk mogelijk houden. En daar hoort een wedstrijd ‘op papier spelen’ niet bij. Clubs en teams hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Ook zij moeten niet willen dat tegenstanders wedstrijden op papier wil spelen. Mochten zij teams of clubs tegenkomen die wedstrijden niet willen spelen, kunnen ze samen op zoek naar een inhaaldatum of kunnen ze bij de KNVB aan de bel trekken. Verder is het is bij ons niet bekend dat wedstrijdsecretarissen zijn bedreigd. Als dit wel zo is, moet er aangifte gedaan worden bij de politie en vanzelfsprekend worden ook wij hier graag van op de hoogte gebracht. Dan kunnen wij als KNVB ook maatregelen treffen. De blokkade van woensdag tot en met zondag om te voorkomen dat wedstrijden verplaatst worden, bestaat al. Maar als beide verenigingen gezamenlijk tot een andere datum komen dan mag er van de vastgestelde datum worden afgeweken.” Duidelijke taal van de KNVB die dus op grote schaal bedonderd wordt door een deel van zijn eigen leden. Want dat is het verhaal van de ‘papieren’-wedstrijden. ‘Papieren’-wedstrijden die het amateurvoetbal nu al een aantal seizoenen volledig in hun greep hebben en waar door de frauduleuze handelingen binnen veel verenigingen voorlopig geen einde aan lijkt te komen