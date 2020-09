Ervaring gaat het zondag in Eenrum winnen

Na drie weekenden met bekervoetbal/oefenduels gaat het ook voor de amateurvoetballers eindelijk echt beginnen. Niets meer van we zien de wedstijd als een oefenduel, maar gewoon volle bak op jacht naar de punten. Dat zorgt ook dat ik ook zondag bij een duel langs de lijn mag staan wanneer in Eenrum de plaatselijke hoofmacht Yde de Punt op bezoek krijgt.Na twee voetballoze zondagen op het hogeland wat het standaardvoetbal betreft komen zondag alle drie de zondagclubs, Kloosterburen, Usquert en Eenrum in actie. Voor mij had de redactie het duel tussen Eenrum en Yde de Punt als optie en waar ik om meerdere redenen blij mee was. Een van de reden was dat ik vanuit Eenrum na afloop van het duel het snelste in Groningen was waar Martine, na een dagje zorgverlening, wel richting huis wilde. Een andere reden is echter ook de perikelen rond het coronavirus en wat het krijgen van de opstelling van beide teams toch even wat lastiger maakt. Waar ik van de drie zondagclubs van Eenrum het wedstrijdformulier keurig op zondagmorgen toegestuurd krijg wil dat bij het andere twee helaas maar niet lukken. Nu zijn er op de zaterdag ook nog een paar, maar echt niet veel, waar dat nog steeds niet gaat en wat zeker in deze voor iedereen vervelende corona-periode heel vervelend is. Ondertussen ben ik al op een aantal sportcomplexen geweest waar mijn bezoek aan een bestuurskamer nog steeds op nul staat en wat zolang het virus ons nog in zijn greep heeft ook niet anders gaat worden. Wat ik nog wel doe is wanneer ik een uur voor de wedstrijd arriveer, want dat blijf ik doen, even een bakje koffie halen in een dan vaak nog heel erg rustige kantine. En wat de rust betreft zal het geen koffie zijn wanneer dat niet buiten aangeboden wordt. Zo werd het dus al om twee redenen een prima optie en weet ik dat het wedstrijdformulier van het duel tussen Eenrum en Yde de Punt. Maar de echte reden is natuurlijk het sportieve omdat ik denk dat het duel tussen Eenrum weleens een mooi duel kan worden, wat natuurlijk ook het geval kan zijn bij Kloosterburen-Blauw Geel’ 15 of Usquert-Woltersum. Door mijn activiteiten voor deheb ik de ‘Punters’ de laatste jaren aardig gevolgd. In het seizoen 2015-2016 keerde Yde de Punt, op voorspraak van trainer Jan Kuiper, terug in het standaardvoetbal. Een prima beslissing want na twee eerst wat moeizame jaren doet Yde de laatste drie seizoenen aardig mee in de vijfde klasse. Een klasse waarin het twee keer eerder in Eenrum tegen de plaatselijke hoofdmacht speelde. Twee duels die beide werden verloren. In het seizoen 2016/2017 werd het 4-3 voor Eenrum en een seizoen later, toen Eenrum kampioen werd, kregen de Ydenaren met 7-0 klop. Dat laatste zie ik zondag echter niet gebeuren. De CIX-prognose gaat uit van een 4-3 zege voor de thuisploeg maar daar ga ik niet vanuit. Ik denk namelijk dat, ondanks dat Yde er in zijn bekerduels er maar weinig van bakte, de gasten met een kleine 1-2 zege huiswaarts keren. Dit omdat zondagmiddag de ervaring die Yde de Punt wel en Eenrum minder heeft toch de doorslag gaat geven.