Middelstum thuis niet vaak winnaar tegen FC LEO

Na drie weekenden met bekervoetbal/oefenduels gaat het ook voor de amateurvoetballers eindelijk echt beginnen. Niets meer van we zien de wedstijd als een oefenduel, maar gewoon volle bak op jacht naar de punten. Dat zorgt ook direct dat ik zaterdag bij een mooi duel langs de lijn mag staan wanneer in Middelstum de plaatselijke hoofmacht FC LEO uit Leens gaat ontvangen.Zaterdag worden er redelijk wat ‘Ommelander-duels ‘ gespeeld en een daarvan is het duel Middelstum-FC LEO. De beide vierdeklassers zijn al uitgeschakeld in het bekertoernooi en dat zorgt dat het duel in Middelstum er direct een is van hoe staan we er nu eigenlijk voor. De thuisploeg verloor het laatste bekerduel van vijfdeklasser Corenos met 4-3 en de Leensters gingen in hun laatste bekerwedstrijd met 5-1 onderuit tegen competitiegenoot De Heracliden. Gezien de kracht van Corenos zou dat kunnen betekenen dat de thuisploeg met een iets beter gevoel aan het eerste competitieduel begint ware het niet dat de Leensters tegen De Heracliden verre van volledig waren. Maar ergens is dat ook geen argument want tijdens de vier bekerduels die ik voor deheb bezocht heb ik geen trainer horen zeggen dat hij over een complete selectie kon beschikken. Blessures, corona-perikelen, vakanties of andere verplichtingen was datgene wat je hoorde en wat denk ik ook niet snel meer anders zal gaan worden. In Middelstum spelen zaterdag twee ploegen die in het vorig seizoen geen echte rol van betekenis konden spelen. Thuisploeg Middelstum stond op een dertiende plaats toen het coronavirus uitbrak en FC LEO vond zich terug op een tiende plaats. Dat zorgde dat er een kans was geweest dat we zonder een vroegtijdige beëindiging van het seizoen zowel de Middelstumers maar ook de Leensters in de nacompetitie voor klassenbehoud in actie hadden gezien. Of dat dit seizoen anders gaat worden is natuurlijk nog afwachten maar wat binnen beide teams wel de intentie zal zijn. Waar er op het oog bij de thuisploeg niet veel veranderd is, is dat bij de gasten uit Leens wel anders. Daar vertrokken Abienezer Araya en Stan Buikema naar v.v. Winsum en ging Marc van der Klei in een van de lagere teams van Groen Geel voetballen. Voor de Leensters mag het vertrek van dit drietal als een forse aderlating worden gezien zodat het zich handhaven in de vierde klasse als een uitstekende prestatie wordt gezien. Als we de geschiedenis van het duel Middelstum-FC LEO er echter even bij pakken dan komen we iets opmerkelijks tegen, Vanaf het seizoen 81-82 werd het duel Middelstum-FC LEO in competitieverband twaalf keer gespeeld. Daarvan won Middelstum er maar drie, vier keer werd het een gelijkspel en vijf keer ging FC LEO er met de zege vandoor. Toch doet de CIX-prognose deze zaterdagmiddag de winst naar de thuisploeg gaan. Een prognose waar ik in meega en ook in de score van 3-2, zoals CIX die aangeeft, kan ik mij wel vinden. Ik kan mij daar namelijk wel in vinden omdat ik denk dat het iets meer scorend vermogen aan de kant van de thuisploeg de doorslag gaat geven tegen een FCLEO waar de defensie, door het ontbreken van sterkhouder Justin Poort, op dit moment nog de zwakste schakel in het geheel is.