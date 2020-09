Man of the match Zeester-Noordpool : Jan, Jur en Stefan (Noordpool)

Drie seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, op was gevallen.Gisteren was ik aanwezig bij het duel Zeester-Noordpool. Een bekerduel om des keizers baard maar die door het scoreverloop het aanzien wel waard was. Het was ook een duel waar er aan beide kanten veel spelers niet beschikbaar waren. Dat kan en is ook niet vreemd want blessures en ziekte of een weekendjeweg.nl is al niet meer weg te denken uit het tegenwoordige amateurvoetbal. Daar had niet alleen Zeester zaterdag mee te maken maar ook Noordpool moest zaterdag een groot aantal spelers missen. Dat zorgde dat Willem Kluin een wel heel erg jonge ‘bank’ mee naar Zoutkamp had genomen. Omdat het tweede elftal en de O-19 van Noordpool ook bekerverplichtingen had zaten er met Jur Oosterhof, Jan Bekkema en Stefan Bosma drie spelers van Noordpool O-17 op de bank. Drie spelers die uiteraard ook speelminuten kregen. Geen ‘ lullig’ kwartiertje of minder maar gewoon serieus veel speeltijd. Dat vertelde de trainer van Noordpool voor het duel al omdat hij de boys serieus wilde belonen en… omdat hij ook weleens wilde zien hoe het met het drietal bij de senioren zou gaan. Alle drie kwamen ze in de tweede helft binnen de lijnen en niets te nadele van degene die plaats moesten/mochten maken, het drietal maakte een prima indruk. Natuurlijk speelden ze nog geen uitblinkende rol maar wel was Jur Oosterhof de aangever bij de gelijkmakende 4 -4 voor zijn ploeg. En ook Stefan Bosma en Jan Bekkering deden het prima als invallers en wat voor Noordpool, naast dat het van 4-1 terugkwam tot 4-4, denk ik de grootste winst van deze middag was. Wetende dat er wat talentvolle spelers aan zitten te komen maakt een technische staf namelijk altijd blij. En aan Willem Kluin en Ronald Klip was te zien dat ze dat zaterdag ook waren. En om heel eerlijk te zijn, het zou mij daarom ook niet verbazen wanneer we Jan Bekkering, Jur Oosterhof en Stefan Bosma dit seizoen niet nog ergens in een verslag in de OC voorbij zien komen