Man of the match Eenrum-ONB : Anton Brontsema

Drie seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een 'man of the match'. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, op was gevallen.Zondag was ik aanwezig in Eenrum waar de thuisploeg het ONB uit Drachten op bezoek kreeg. Bij de Eenrumers is er weer het nodige veranderd want de routiniers Sander Smit, Sybolt Lindenbergh en Nick Rijzinga zijn vertrokken of lager gaan spelen. Dat zorgt dat Eenrum weer verder verjongd is met daartussen een 'verdwaalde' routinier maar wat absoluut niet denigrerend bedoeld is. Daar moet je namelijk alleen maar respect voor hebben. Zo is Tim Spijk met zijn 33 jaar de oudste veldspeler maar is doelman Anton Brontsema met zijn 36 jaar de nestor binnen de selectie van de Eenrumers. Vorig seizoen was de doelman alleen maar beschikbaar als stand –in voor doelman Alex Platje. Toch kwam hij toen al een aantal keren in actie wanneer Platje familiaire verplichtingen elders in het land had. Zo speelde Anton vorig seizoen mee in het duel tegen Wedde dat het enige duel was die door de Eenrumers werd gewonnen. Een zege waar de doelman een belangrijk aandeel in had door vlak voor het einde van de wedstrijd met een geweldige redding Wedde van de gelijkmaker af te houden. Maar dit seizoen is Anton Brontsema weer helemaal teruggekeerd en dat is goed voor het verder jonge Eenrum. Er staat nu weer een keeper met uitstraling, lees tenue, onder de lat en die ook punten pakt voor zijn team. Iets wat zondag in het duel tegen ONB ook gebeurde. In de eerste helft ging het eerst nog even een klein beetje fout bij de doelman die het schot van de speler van ONB ongeveer 'drie uur' eerder al aan had kunnen zien komen. Maar in de eerste helft was er ook een prima redding op een schot van een ONB-er die ook zo maar de 0-2 had kunnen betekenen. Was dat een prima actie, de twee belangrijkste bewaarde Anton voor de slotfase. Op een stand van 2- 1 probeerde ONB de gelijkmaker te forceren. Maar met twee uitstekende reddingen wist de goalie van Eenrum dat te verhinderen zodat de thuisploeg met een zege van het veld stapte. Die twee reddingen in een helft waar hij verder niet veel in actie hoefde te komen lieten zien dat Anton Brontsema een prima keeper is en waar Eenrum blij mee mag/ moet zijn dat hij zijn meer dan mooie keepersoutfit weer heeft aangetrokken. En dat hij daarnaast ook door zijn trainer tot aanvoerder is benoemd snap ik volkomen .