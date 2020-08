Man of the match Zeester-FC LEO : Justin Poort

Drie seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, op was gevallen.Zaterdag ging het balletje eindelijk weer rollen en dat zorgde dat voor het duel Zeester-FC LEO naar Zoutkamp mocht. Een bekerduel waarin vijfdeklasser Zeester vreemd genoeg licht favoriet was tegen vierdeklasser FC LEO. Maar in Zoutkamp werd het zaterdagmiddag een totaal ander verhaal . Waar de voorhoede van de Zoutkampers een week eerder op het toernooi van De Lauwers zich nog had laten gelden lukte dit zaterdagmiddag minder. Aan de ene kant kwam dat doordat er aan de kant van de gastheren een aantal spelers ontbraken maar er was ook nog een andere reden de oorzaak van het niet uit de verf komen van de voorhoede van de thuisploeg. Aan de kant van FC LEO speelde Justin Poort zaterdag namelijk een uitstekende wedstrijd. De verdediger is, naast dat hij een beetje kan voetballen, gezegend men nog een wapen en dat is zijn snelheid. Aan de kant van de Zoutkampers is Chris Noordhof ook een speler die razendsnel is. Maar de jonge aanvaller moest het deze zaterdagmiddag steeds afleggen tegen de verdediger van FC LEO die hem op alle fronten de baas was. Maar ook aanvallend durfde Justin Poort zich in te schakelen en wat direct voor meer stootkracht bij de Leensters waar er nog teveel waren die zaterdag nog niet lieten zien wat ze daadwerkelijk kunnen. Justin Poort deed dat zaterdag echter wel en liet daarmee zien dat hij voor FC LEO een belangrijke speler is. En dat laatste maakt het extra triest wanneer je het nieuws hoort dat deze voor FC LEO belangrijke speler voorlopig is uitgeschakeld. Een schouderblessure die de centrale verdediger later op de zaterdag heeft opgelopen zorgt dat de Leensters een aantal weken/maanden geen beroep op hun centrale verdediger kunnen doen. Gezien het spel van Justin is dat een duidelijke aderlating voor de ploeg van trainer Gert de Winter die nu weer moet puzzelen om deze toch wel belangrijke positie op een juiste wijze in te vullen. Maar doodzonde is het voor FC LEO, dat al het nodige aan kwaliteit in heeft moeten leveren, dat het de komende tijd de man die zaterdag met afstand de beste man op het veld was voorlopig moet missen.